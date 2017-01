3ème Festival «Avec ou sans fil» de janvier à février 2017

Festival «Avec ou sans fil»

Marionnettes en campagne – 3e édition, du 27 janvier au 5 février 2017

C’est pour vous faire découvrir la richesse et la poésie des arts de la marionnette contemporaine que L’Hectare propose la troisième édition du festival «AVEC OU SANS FILS – Marionnettes en campagne » du vendredi 27 janvier au dimanche 5 février 2017. Pendant dix jours, à Vendôme et dans ses environs, une quinzaine de spectacles de France et d’ailleurs vous feront voyager dans des univers puissants et insolites.

• Vendredi 27 janvier, à 19h et samedi 28 janvie r à 17h, Le Minotaure, Vendôme.

«Je n’ai pas peur», Tro-Héol, tout public (à partir de 10 ans). Tarif 3€ à 21€.

Adaptation d’un chef-d’oeuvre de la littérature italienne, ce récit initiatique, incarné par trois comédiens-manipulateurs et une vingtaine de marionnettes, alterne scènes trépidantes, drôles et cruelles.

• Samedi 28 janvier, à 15h, salle des associations, à Saint-Ouen / Mercredi 1er février à 19h, médiathèque à Selommes / Samedi 4 février, à 17h, Le Minotaure à Vendôme.

«Petite conférence manipulée», Lucile Beaune / Cie Index. En famille (à partir de 7 ans).

Tarif 2€ à 10€.

Diplômée de la très sérieuse École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette, Lucile Beaune en connait toutes les techniques : la gaine, la chinoise, le fil, la muppet, la kokoshka, etc. et nous dévoile d’une main de maître l’histoire et les secrets de cet art ancestral.

• Samedi 28 janvier, à 19h, La Grange à Saint-Agil. «Landru», Cie Zusvex. En partenariat avec l’Echalier.

Tout Public (à partir de 14 ans).

Tarifs 6€ à 12€. PASS Festival : tarif réduit à 6€, sur présentation du PAS et dans la limite des places disponibles.

Mêlant faits historiques et fiction, Yoann Pencolé nous plonge dans une trépidante affaire, celle du célèbre tueur en série du début du XXe siècle.

• Dimanche 29 janvier, à 17h, 3e volume du Minotaure, à Vendôme. «Doulces ombres chinoises», -théâtre d’ombre du Hunan (Chine) et l’Ensemble Doulce Mémoire (37).

Tout public. Gratuit. Réservation impérative au 02 54 89 44 00.

Venus du coeur de la Chine, les artistes du Théâtre d’ombre du Hunan présenteront quelques pièces traditionnelles de leur répertoire qui allient une technicité époustouflante et une grande puissance poétique.

• Lundi 30 janvier, à 18h30, Ciclic Animation, à Vendôme. «Laissez-vous raconter… – La marionnette dans le cinéma d’animation», avec Pierre-Luc Granjon. Tout public. Gratuit, résa conseillée au 02 54 89 44 24 / thomas.fox@lhectare.fr.

C’est une merveilleuse histoire animée que l’un des cinéastes français majeur en la matière viendra nous conter…

• Lundi 30 janvier, à 20h30, Le Minotaure à Vendôme et cinéma Le Dunois à Beaugency. «Fantastic Mr. Fox (VF)», Wes Anderson. Tout public. Tarif unique 5€.

Un «cinémario» dans la grande salle du Minotaure avec le plus illustre renard du monde de l’animation !

• Mardi 31 janvier, à 20h30, Le Minotaure à Vendôme. «Vous êtes ici», L’Ouvrier du Drame. En famille (dès 7 ans). Tarif 2€ à 10€.

Où s’achève l’univers ? À partir de cette question qui taraude les astronomes depuis la nuit des temps, Tên-Tên et Moulu, deux clowns farfelus et ingénieux nous projettent au fin fond de la galaxie face aux énigmes du vide, de l’espace et de l’inconnu.

• Mercredi 1er février, à 20h30, salle des Associations à Saint-Firmin-des-Prés. «Juliette + Roméo = AESD», Scopitone & Cie. En famille (dès 8 ans). Tarif 2€ à 10€.

Il était une fois un coup de foudre entre deux ados qui voulaient vivre ensemble malgré leur relation naissante et la haine que se vouaient leurs deux familles…

• Jeudi 2 février, à 19h, Espace culturel, à Lunay. «Eclosions (2016 – 41 – 1e !)», La Fabrique à Chimères. Tout public (à partir de 13 ans). Tarif 2€ à 10€.

Pour se libérer des souffrances d’un traumatisme passé, une femme entreprend un étrange voyage intérieur. Mante religieuse, doigts larve et araignées en bras… Les ombres, voix et chimères qui hantent ses souvenirs et peurs profondes la guideront alors sur le chemin d’une véritable renaissance.

• Jeudi 2 et vendredi 3 février à 20h30, Le Minotaure, Vendôme. «R.A.G.E.» (USA – 2015), Les Anges au Plafond. Tout public (à partir de 13 ans). Tarif 3€ à 21€.

R.A.G.E… Quatre lettres derrière lesquelles se cache l’une des plus belles supercheries identitaires du siècle dernier. Il s’agit pour le public de démasquer un homme qui, pour échapper à la censure, s’inventa une nouvelle identité et manigança une imposture des plus étonnantes jamais réalisées.

• Vendredi 3 février, à 19h, salle des fêtes à Villiers-sur-Loir / Samedi 4 février, à 15h, Le Minotaure à Vendôme. «Vu», Cie Sacekripa. En famille (dès 7ans). Tarif 2€ à 10€.

Prendre son temps, faire les choses dans l’ordre, penser à tout, au moindre détail, et par-dessus tout, rester calme, très calme… Tel est de prime abord la conduite de ce personnage méticuleux, délicat, ordonné et effroyablement obsessionnel. Mais là, l’histoire dérape…

• Samedi 4 février, à 19h, Le Minotaure (3e volume), «Bartleby – Une histoire de Wall Street (FR – 2015)», Bob. Théâtre. Tout public (à partir de 10 ans). Tarif 3€ à 21€.

Entre farce et drame, cette nouvelle mystérieuse d’Herman Melville (auteur de Moby Dick) sur l’univers d’un employé du Wall Street de 1850, est portée à la scène par des marionnettes à gaine violemment comiques.

• Samedi 4 février, à 20h30, Le Minotaure, Vendôme, «Schweinehund (USA – 2015)», Andy Gaukel.

Tout public (à partir de 13 ans). Tarif 3€ à 21€.

Événement du dernier festival mondial de Charleville-Mézières, ce spectacle inspiré de l’histoire de Pierre Seel, jeune homme homosexuel survivant des camps de concentration, nous bouleverse par sa puissance d’évocation de cette période sombre de notre histoire.

• Samedi 4 février, à partir de 14h, Le Minotaure (hall) à Vendôme. «CAGE(s)», Cie du Faux Col (45). Tout public. Durée 15mn, entrée libre.

Les «oishommes» sont captifs mais c’est avec une étrange et fascinante présence qu’ils captent les passants. Ils leur délivrent avec tendresse des messages réalisés sur le vif.

• Samedi 4 février à 14h, dimanche 5 février à 11h, dimanche 5 février à 15h, Le Minotaure à Vendôme. «Não Não», Cie Le Vent des Forges. En famille (dès 2ans). Tarif 2€ à 10€.

À peine extrait d’une simple boule blanche, le petit Não découvre le monde… Un spectacle tout en argile crue, tendre, malicieux, et rebelle, pour raconter les premières expériences des touts petits, leurs appétits et interdits, leurs découvertes et émotions.

• Samedi 4 février, à 18h, à Ciclic Animation, Vendôme. «Rencontre avec un cinéaste… Denis Walgenwitz». Tout public. Gratuit, sur réservation impérative. : resa-ciclicanimation@ciclic.fr.

En résidence de création à Ciclic Animation depuis octobre dernier, Denis Walgenwitz vous livrera les secrets de fabrication de son prochain film qu’il réalise avec Vincent Paronnaud, La Mort, Père & Fils, dans lequel il associe la 2D et la 3D, les arts numériques et la marionnette !

• Dimanche 5 février, à 17h, Le Minotaure à Vendôme. «Histoire fragile du théâtre de papier», Cie Papierthéâtre. Tout public. Gratuit sur réservation impérative au 02 54 89 44 00.

De ses origines à nos jours, une histoire authentique, érudite et théâtralisée de cette discipline rare et de ses acteurs par l’un des maîtres incontestés du genre, Monsieur Alain Lecucq.

Billetterie : Le Minotaure (02 54 89 44 00), Office de Tourisme du Pays de Vendôme (02 54 77 05 07).

Le Petit Vendômois