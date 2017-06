Associations vendômoises : suivez le guide !

Vendôme Associations – Réseau associatif 41 est un point d’appui à la vie associative sur l’ensemble du territoire du Pays Vendômois. Une mise à jour de son guide est en cours pour une sortie prévue dès septembre.

On le sait, les associations sont primordiales pour la vitalité du Vendômois, elles sont à l’origine de nombreuses manifestations. «Le tissu associatif est souvent le moteur des événements qui animent notre commune, et de nombreuses manifestations sont rendues possible grâce au dévouement des bénévoles et adhérents», soulignait Pascal Brindeau, maire de Vendôme et président de la Communauté d’agglomérations Territoires Vendômois. Un guide, en format A5, où l’on retrouve l’ensemble de celles-ci, membres du réseau, donne à voir un recensement des forces vives en un seul coup d’œil. «Plus de 250 associations sont recensées uniquement sur Vendôme, ce répertoire est l’outil indispensable pour que chacun trouve sa place dans une activité ou dans l’engagement qui lui convient», détaille Laurie Lupfer, nouvelle présidente de Vendôme-Associations.

Toutes ces associations, membres du Réseau associatif 41, ont toutes en commun une riche actualité, une envie de mutualisation des moyens humains et des matériels : promotion, espace d’exposition, salle de réunion, accompagnement personnalisé, sonorisation, vidéoprojecteur… ainsi que le besoin de mettre en partenariat leurs actions. Le Répertoire des associations 2017-2018 sera ainsi distribué gratuitement lors de la Journée des associations, le 2 septembre prochain, et sera disponible aussi à l’accueil de Vendôme-Associations. «Comme chaque année, nous demandons aux associations membres ou aux nouvelles pas encore adhérentes de compléter un formulaire que l’on retrouve en ligne sur notre site afin de mettre à jour leurs coordonnées et vocations», précise la présidente.

Vendôme Associations : 7, av. Georges-Clemenceau, Vendôme. Tél. : 02 54 77 23 34 ou www.vendome-associations.fr

Important : les associations ont jusqu’à la mi-juin pour figurer sur le guide 2017-2018.

Alexandre Fleury