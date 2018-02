Attaque terroriste à Blois…

Un exercice antiterroriste s’est déroulé au lycée horticole de Blois.

«Si tu veux la paix, prépare la guerre» ! Il ne peut y avoir meilleure formule pour qualifier l’exercice antiterroriste grandeur nature qui a eu pour cadre le lycée horticole de Blois. Deux hommes cagoulés, armés d’un couteau et d’un revolver ont perpétré une expédition mortelle, mais fictive, à l’ouverture des portes et des cours, au petit matin du 30 janvier. L’alerte donnée et les premières forces de sécurité sur place, le quartier est bouclé à plus d’un kilomètre autour du lieu du carnage présumé, avec moult déviations.

Le scénario situé dans les sphères du niveau 2 d’intervention va voir se diriger vers le lycée tout l’arsenal de secours et de répression, pendant que les élèves blessés et traumatisés commencent à être « triés » selon des critères d’urgence et des blessures ou chocs subis.

Cet exercice a été l’occasion de parfaire les réactions et les gestes des sapeurs-pompiers équipés, après formation pour intervenir en milieu dit “dégradé”, de casque lourd de plus de 6kg et d’un gilet pare-balles de 13kg, tenue de combat permettant d’évoluer en milieu hostile avec le maximum de protections issues de hautes technologies pour contrer, au maximum, les projectiles éventuels.

Près de 200 personnes ont été mobilisées pour cet exercice qui se solde, également, toujours fictivement s’entend, par six morts, 27 blessés dont 15 en urgence absolue, un terroriste abattu et l’autre maîtrisé.

Il a été précisé que, dans le cas d’une attaque terroriste du type de celle du lycée de Blois, un contact doit être établi, de suite, avec le parquet de Paris, seul compétent en France à traiter ce genre d’événement tragique qu’on souhaite ne pas voir se produire. Mais, mieux vaut être préparé au pire…Si vis pacem para bellum…

Richard Mulsans