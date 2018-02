Bienvenue à la commune nouvelle de Couëtron-au-Perche

Avec ce nouvel an, une nouvelle commune est née dans le pays Vendômois. Issue du mariage de Souday, Saint-Avit, Oigny, Arville et Saint-Agil.

Début janvier, tous les élus des cinq communes se sont rassemblés à Souday pour célébrer cette union. Qui dit nouvelle commune, dit aussi nouveau maire et nouveau conseil municipal. C’est Jacques Granger, qui a été élu maire avec 32 voix sur 40 votants. La taille de la commune nouvelle l’autorisait à nommer 13 conseillers, mais il a préféré une équipe restreinte de 5 adjoints constituée des anciens maires des communes, soit Henri Lemerre, Nicolas Roulleau, Olivier Roulleau, Josse Warnier de Wally et Nadine Aubert, élue de Souday. Cette liste a été élue avec 38 voix. Puis ce fut au tour de l’installation des différentes commissions et des représentants des neuf syndicats intercommunaux. Pas de changements, chacun des titulaires ou suppléants gardant leur fonction. Ils sont élus jusqu’aux prochaines élections municipales qui auront lieu en 2020. Dès son élection, le maire a déclaré : «Nous allons travailler à renforcer la mutualisation pour réaliser des économies, maintenir ou développer les services publics, les commerces de proximité, les transports, la culture avec une volonté de peser davantage auprès des acteurs supra communaux.»

Un mariage raisonnable

L’ensemble des indemnités des anciennes communes s’élevait à 82 000 €. Avec la commune nouvelle, l’indemnité s’élevant à 91 600 €, les élus ont décidé, d’un commun accord, de minorer leurs indemnités de 10,30% afin de respecter l’enveloppe initiale. Plusieurs avantages apparaissent déjà à cette union. Un renforcement des mutualisations et des contraintes financières. Une dynamique attractive pour porter des projets que chaque commune séparément n’aurait pas pu porter. Une meilleure représentation équitable auprès de l’Etat avec une égalité de traitement entre les habitants. Un maintien d’un service public de proximité en y ajoutant les moyens humains, matériels et financiers des cinq communes.

Finance 17

La commune nouvelle est dotée d’un budget unique de fonctionnement et d’investissement. En recettes, elle bénéficie de la fiscalité communale avec le lissage des taxes communales sur 12 ans, de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) de chaque commune et de la Dotation d’équipement des Territoires ruraux (DETR), qui soutient prioritairement les dossiers d’investissements des communes nouvelles. En dépenses, elle bénéficiera des effets de la mutualisation. Dans le respect des intérêts de ses habitants.

Personnel communal

Le personnel communal est placé sous l’autorité hiérarchique du maire de la commune nouvelle. Il garde statut, emploi et rémunération. A noter que l’inventaire du patrimoine et des biens des communes seront transférés à la commune nouvelle. Afin d’uniformiser l’adresse des habitants le nom de la commune déléguée sera conservé ainsi que ses limites territoriales. Le nom Couëtron-au-Perche sera mentionné avec le code postal. Le secrétariat de mairie est maintenu dans chaque commune pour l’établissement des actes d’état civil et la gestion du cimetière. Un serveur informatique est spécialement dédié à la commune nouvelle afin d’y mettre toutes les informations en temps réel.

Gabriel Turpin