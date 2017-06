ça déménage à l’atelier de tapisserie

L’atelier d’Aude Cordonnier quitte Pezou pour Vendôme le 1er juillet.

Déjà, à l’issue de sa scolarité au collège, Aude Cordonnier savait ce qu’elle voulait faire de sa vie. «Je n’aimais pas l’école, un air connu quand on a 15 ans. Un professeur m’a alors donné envie de me diriger vers ces métiers du tissu et de la décoration. J’avais trouvé ma voie, je me suis plongé dans un univers que je n’ai plus quitté depuis», explique la tapissière. S’en suit le passage de deux CAP dans un lycée professionnel, dont un en alternance. «Je suis polyvalente dans mon métier, autant sur la restauration de fauteuil que sur le tissu comme les rideaux, tentures ou voilages », souligne-t-elle.

Aude exerce depuis une vingtaine d’année cette profession. «Chaque siège est différent et les goûts des clients sont eux aussi hétéroclites. Nous devons travailler des garnitures plus ou moins épaisses, il y a une multitude de formes différentes.» Elle se déplace régulièrement chez ses clients pour les aider dans leur choix de décoration. «Je ne fais que les diriger en leur faisant découvrir la multitude de textures, de matières ou de coloris. Le conseil en décoration fait partie de mon métier en somme », expose-t-elle.

Chaque année, depuis trois ans, Aude Cordonnier participe à la Journée européenne des métiers d’art, une belle manière de faire découvrir au public son activité d’artisan.

«Je suis à une période charnière. Il me fallait déménager et intégrer un espace plus grand pour mon atelier et ainsi développer l’activité.» Aude Cordonnier donne également des cours à Villebarou et Onzain, en collaboration avec l’association Une idée en plus. «Dans mes nouveaux locaux, je compte mettre en place à nouveau des ateliers de tapisserie gourmands avec thé, café et gâteaux maison, j’aime beaucoup cette convivialité». Aude Cordonnier est la même à l’atelier comme à la maison, elle aime ce qu’elle fait et ça se voit.

Atelier de tapisserie «Aiguille Courbe», Aude Cordonnier,

1, rue Vendôme, Pezou, tél. Tél. 02.54.77.27.74

Au 1er juillet : 1 rue Nicéphore-Niepce, ZA Sud, 41100 Vendôme

