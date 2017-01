Carton plein sur les réseaux sociaux

Le Petit Vendômois continue d’engranger nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux, dépassant même certains sites institutionnels.

Pari tenu. Nous l’évoquions régulièrement dans nos colonnes, la page Facebook du Petit Vendômois a rattrapé, et même dépassé, son nombre d’abonnés depuis sa refonte.

Rappelons qu’un problème technique, inhérent au réseau social, lui avait fait perdre la totalité de ses 1500 abonnés d’alors. Reparti de zéro, en quelques mois, le portail Facebook du Petit Vendômois s’approche allègrement des 1700 abonnés en ce début d’année.

L’effet télé, en lien avec les plateaux installés dans la cour d’honneur de la mairie à l’occasion du 30e Téléthon, en partenariat avec Pôle Image 41 et Le Petit Vendômois, a boosté les connexions et drainé nombre de followers vers le site internet et le portail Facebook de votre mensuel. La réactivité sur des événements impossibles à relayer sur le journal papier de par sa périodicité mensuelle, des photos publiées en instantané à l’occasion d’événements éphémères ou de leur caractère impromptu, ont suscité l’engouement de nombre d’habitants du Vendômois, qui à leur tour ont partagé et contribué à la vitalité propre au réseau social. Et tous ne sont pas forcément des «geeks», car tous les âges et toutes les catégories sociales se retrouvent dans cette ligne éditoriale positive, loin des polémiques et des noirceurs de l’actualité largement traitées par d’autres acteurs de l’information.

Le succès de la diffusion des 12 heures de direct du Téléthon ouvre aussi d’autres perspectives et interroge sur une autre forme de couverture de certains événements locaux. Votre journal continue d’amorcer son virage vers les nouveaux médias, et ainsi d’offrir, toujours dans la gratuité, d’autres moyens de vous informer. Nous ne pouvons que vous remercier à nouveau de votre fidélité et de l’intérêt que vous portez au travail de toute une équipe qui ne compte pas ses heures pour vous livrer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, les informations culturelles, économiques, sportives, associatives… de notre territoire.

Pour ceux qui n’auraient pas encore « liké » notre page, rendez-vous sur www.facebook.com/lepetitvendomois

Jean-Michel Véry