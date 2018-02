Concours : les pâtissiers du Vendômois font leur beurre

A l’occasion de la dernière compétition départementale, la région vendômoise a placé deux de ses artisans sur le podium.

Destinée à honorer les boulangers et pâtissiers de Loir-et-Cher, en quatre catégories (galette frangipane, éclair au chocolat, baba et croissant au beurre) dans le pur respect des produits faits maison et non pas achetés pour être revendus, le concours a mis à l’honneur deux artisans du département.

Hervé Guépin, de Montoire-sur-le-Loir, a remporté le troisième prix en galette frangipane. Tandis que Jean-François Gratecap, de Selommes, terminait deuxième ex-aequo avec le Blésois Olivier Grimaud (Les gourmandises d’Olivier), dans le challenge croissant au beurre.

Au fil des ans, ces concours organisés par les boulangers-pâtissiers de Loir-et-Cher ; la Chambre de métiers et de l’artisanat, en relation avec le Crédit agricole Val de France et d’autres partenaires, prend de plus en plus d’importance, dans le pur respect des chartes qui, conçues et parties de notre département, prennent une dimension nationale, dorénavant.

Richard Mulsans