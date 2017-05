Deux nouveaux maires élus

En avril, deux conseils municipaux ont procédé à l’élection de leur nouveau maire.

A Saint-Firmin-des-Prés, après des élections partielles complémentaires pour deux postes de conseillers faisant suite à la démission du maire, Benoît Rousselet, 36 ans et Saint-Firminois depuis plus d’une décennie, a reçu l’écharpe tricolore. Les adjoints ont également été élus : Élisabeth Pouteau, Agathe de Brito, Marianne Fouchier et Jean-Marc Obry.

Quelques jours plus tard, une séance de même nature s’est tenue à Pezou dans un contexte plus lourd compte-tenu du décès brutal du maire en exercice, Alain Sopena. C’est Pierre Solon, 64 ans, ingénieur conseil en informatique à la retraite depuis près de deux ans et Pezovien depuis sept, qui a été choisi pour lui succéder. Les adjoints ont été confortés dans leurs fonctions : Daniel Roussineau, Michelle Daguet et Nicolas Janssen.

Caroline Fontaine

Le Petit Vendômois