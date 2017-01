Editorial de janvier 2017 : On vous souhaite tout le bonheur du monde….

Ça y est, nous sommes maintenant en 2017. La traditionnelle course aux vœux commence et se terminera le 31 janvier à minuit. Aucune raison que votre journal vendômois gratuit d’informations ne déroge à la règle en vous souhaitant, sincèrement, tous ses vœux de bonheur pour que cette nouvelle année soit meilleure que 2016 à tous les égards. L’année 2017 est aussi une date anniversaire importante pour le journal qui va fêter ses 30 ans d’existence. C’est précisément en septembre 1987 que le numéro 1 du Petit Vendômois est apparu et dès le début les commerces du Vendômois en ont été les distributeurs privilégiés. A l’époque, ce nouveau support gratuit de communication pour relayer toutes les informations culturelles ou associatives sur notre territoire, a été possible grâce à la confiance des commerçants et des artisans qui en ont été les vecteurs et qui permettent 30 ans après de toujours vous offrir à tous gratuitement un agenda mensuel des activités sur le territoire.

Dès notre premier numéro, la diffusion du Petit Vendômois s’est faite à l’échelle de l’arrondissement de Vendôme et de ses 107 communes, le grand Vendômois en somme à l’heure où l’installation de la nouvelle intercommunalité à 66 communes des Territoires Vendômois Communauté d’Agglomération (TVCA) débute avec cette nouvelle année.Le Petit Vendômois a effectivement eu, il y a 30 ans, la vision d’un plus grand territoire qui représente en fait l’identité traditionnelle d’un pays fondé à travers une longue histoire féodale remontant au Xe siècle avec ses paysages si différents, de la Gâtine tourangelle à la Petite Beauce en passant par la vallée du Loir et le Perche vendômois, faisant, comme le souligne Daniel Schweitz dans son ouvrage «L’identité traditionnelle du Vendômois»*, un pays de pays. Avec son patrimoine culturel, une vraie richesse, le Vendômois si diversifié s’accorde à mettre en place une véritable économie locale, entouré de territoires bien plus prospères qui le cernent.

2017 reste donc une année importante et charnière pour que ce territoire se construise tous ensemble, pour le bien commun.

Pour cela, cette communauté nouvelle doit avoir l’ambition de ses actions économiques, sociales et solidaires, entre campagne et ville, entre ruraux et citadins, avec et pour ses habitants. Car si le Vendômois s’est construit à travers l’histoire et notamment grâce à une accélération identitaire au XIXe siècle, la nouvelle Agglomération doit aller bien au-delà des querelles de pouvoir. En effet, pour réunir autour d’un projet commun, rien ne serait plus désastreux de s’apercevoir que cet élan salvateur soit cantonné à une question de donation de l’Etat, à une lutte politique sous l’étiquette des élus ou à un égo surdimensionné de certains. On veut croire à cette réunion car c’est le bien de tous et que cela va dans le sens de la modernité politique à l’heure de l’Europe et de l’union des peuples. Ce que je crois comme beaucoup, c’est que l’union fait la force et que les racines historiques, économiques et identitaires de notre Vendômois si diversifié soient un exemple pour la France d’aujourd’hui et de demain contre l’individualisme, le repli sur soi et les querelles de clochers.

* «L’identité traditionnelle du Vendômois» Daniel Schweitz aux éditions Cherche Lune – 264 pages

Alexandre Fleury