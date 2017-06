Escape Game se «libère» à Salbris

Le 17 juin 1944 est une date qui a marqué la région de Salbris et de Souesmes. Ce jour-là, l’occupant allemand décide d’anéantir le maquis local. Il n’y parviendra pas et subira des pertes importantes.

Pour commémorer ce fait, Birette n’Co associé au l’Ecomusée du Four à Bois et du Ferblantier ont choisi d’organiser un Escape Game historique, samedi 17 juin à partir de 13h30, à l’Ecomusée du Four à Bois et du Ferblantier (rue de l’Abreuvoir) à Salbris, qui ramènera les participants dans les intrigues de la Libération.

L’Escape game est un jeu en vogue, qui consiste à trouver le moyen de sortir d’une pièce en résolvant un fil d’énigmes. A ce jour, il n’existe pas d’Escape game permanent en Loir et Cher et encore moins en Sologne. Birette n’Co propose d’organiser des Escape Room dans des lieux directement chargés d’histoire inspirés d’événements réels. Cette formule permettra de mettre en lumière des lieux non dédiés à ce type de jeu habituellement.

L’Ecomusée du Ferblantier dispose d’une pièce ancienne préservée tel qu’elle depuis les années 40 et qui a gardé des stigmates du conflit, notamment lors des bombardements. Immergés dans cette ambiance, les joueurs se retrouveront enfermés et disposeront d’une heure pour retrouver un message secret à transmettre à un agent de liaison et bien évidemment sortir de la pièce pour échapper à une arrestation. Une petite mise en scène les plongera très vite dans l’ambiance.

Birette n’Co proposera des séances tout l’après-midi à 13h30, 14h15, 16h00, 17h15 et 18h30.

Tarif : 24€ par personne. Minimum 2 personnes.

1 heure par séance.



Samedi 17 juin à partir de 13h30, rue de l’Abreuvoir à Salbris, Ecomusée,

Tarifs 24€ la partie.

Réservations : 06 78 64 90 24 /

https://www.weezevent.com/escape-game-a-l-eco-musee

Le Petit Vendômois