Fête de la musique

Vous en prendrez plein les yeux , plein les oreilles et plein le coeur !

La Fête de la musique a été fixée à une date unique et symbolique, le 21 juin, jour du solstice d’été. Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels, elle célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux.

A Vendôme et aux alentours, de nombreuses manifestations mettront à l’honneur amateurs et musiciens aguerris, de tous horizons, jeunes et moins jeunes. En sol bémol ou en ré majeur, en mode classique, pop, jazz, rock, world ou électro… pour reprendre la formule de Coluche : «Y en aura pour tout le monde !».

Alors, n’hésitez pas à musarder au hasard des rues et des parcs, à la recherche de la note absolue ou du canard parfait. Bonne fête de la musique à toutes et à tous !

Programme en Vendômois :

Vendredi 16 juin :

Coulommiers la tour, concert des enfants de l’école publique et de l’école Saint Jean-Baptiste de Coulommiers la Tour. Suivi d’un concert de « Les 3 Clebs & Co », musique des années 70′. A l’église Saint Jean-Baptiste et son parvis, présenté par la mairie de Coulommiers la Tour. Gratuit

Epuisay, s. polyvalente

Fréteval, à l’auberge de la Tour, soirée animée par Denis’Anim. Possibilité de dîner sur place (soirée paëlla). Résa. dès maintenant au 02 54 82 76 86.

Selommes; fête de la musique, 18h, concert de la Lyre Amicale. Au foyer communal.

Villemardy; fête de la musique, 19h, concert de la Lyre Amicale.

Samedi 17 juin :

Lancé (org. comité d’animation lancéens). A partir de 19h. Au programme : Pop Rock, Jazz, Harmonie, Variété, Bossa et bonne humeur ! Avec L’Union Musical de Lancé-Pray, le groupe Hysterical, Nos folles années, Suzanne et La Banda Jean.

Mondoubleau, org. UCAM

SAINT OUEN, à l’étang, avec DJ « Night Evénementiel ». Buvette, restauration sur place à partir de 19h. Structure gonflable de 18h à 21h. (org. Saint Ouen en fête). Feu d’artifice à 23h offert par la commune. Rens. 02 54 77 35 90 / 02 54 77 03 14.

Thoré la Rochette. «Gare à la Rochette» dans la cave de la Rochette.

Mardi 20 juin :

VENDÔME , concert gratuit de la chorale « La Clé des Chants » de Vendôme, à 20h30, aux Greniers de l’Abbaye.

Mercredi 21 juin :

VENDÔME, 17h30 à 20h30, participation des élèves de l’école de musique. Au programme : 17h, cour d’honneur de l’hôtel de ville, classe de flûtes à bec et classes de formation musicale (repli s. Bemstein de l’école de musique en cas d’intempéries). Dans le parc Ronsard, 18h, départements cuivres et percussions puis 19h30 Big-band (repli s. Bemstein de l’école de musique en cas d’intempéries). Entrées gratuites. Rens. 02 54 89 44 70.

En centre ville, artistes et groupes de musique vous donnent rendez-vous dans les cafés-concerts à Vendome. Un programme spécifique sera édité par la Ville de Vendôme.

Au bar l’Alcazar, avec 2 groupes live et 2 DJs : Blast PunkRock ; LGV (pop rock) ; DJ Senk (house jazzy) ; DJ val-Ki’ry (Tribe). Les lights et la sono seront gérés par le BLR sound system et par l’Escale Sonore.

Montoire, de 16h à 17h, concert des élèves de l’Ecole de Musique de Montoire, dans la cour de la médiathèque (si la météo le permet).

Savigny sur Braye, de 16h30 à 17h30, concert des élèves de l’Ecole de Musique de Savigny.

Vendredi 23 juin :

BAILLOU, à partir de 20h, fête de la musique avec différents groupes. Restauration, buvette. Org. comité des fêtes, 06 70 99 39 17 / 06 23 50 49 17.

Coulommiers-la-Tour, 20h30, chants traditionnels du monde par la chorale des écoles de Coulommiers, prix libre. Puis à 21h30, « Les 3 Clebs & Co », concert de roc; sur le parvis de l’église. Gratuit.

La Chapelle Vendômoise, à partir de 18h, place des Tilleuls. Au programme : Music’en Cisse (école de musique) avec sa chorale «Chœur de Cisse», sa chorale d’enfants, sa classe de musique actuelle…. Ensuite, la Batucada de Fossé-Onzain-Cellettes au rythme de ses percussions (batucada signifie battement en brésilien). Dirigé par Cristobal Pazmiño (natif d’Equateur), fondateur, et directeur artistique du Festival international de Vendôme, ce sera au tour du groupe des 18 musiciens de «Guitares au gré du Loir». Enfin, le groupe «La Gran Ursula» (10 musiciens) au rythme festif du Cumbia, genre musical et danse d’Amérique du Sud, remis au goût du jour. Possibilité de se restaurer sur place (commerces ouverts) et pique-nique possible sur les tables mises à disposition.

Vendôme, 20h30, concert de la chorale Euphonia, à l’église Notre-Dame-des-Rottes.

Chez nos voisins :

Samedi 17 juin :

Bessé/Braye (72) (org Bessé Initiatives). A partir de 19h, barbecue géant av. de la Gare (repli poss. s. de la Pléïade), animé par l’orchestre Richard Solti (danse sur musette et musique contemporaine). Vente des produits par les commerçants qui les feront cuire sur des barbecues.

Résa poss. de tables au 02 43 63 09 77, besse.initiatives@orange.fr

CLOYES SUR LOIR (28), sur le parking Saint-Lubin, à partir de 18h (org. comité des fêtes)

poncé/le loir (72) (org. Poncé en Fête). A 14h30 à l’église : le groupe «Du Vent dans les Cordes» et la chorale «Bel Canto». A 15h45 à l’Atelier du Souffleur de Verre : le groupe «Give me Five». A 17h30 au Château : Duo chant et piano et Jazz avec le Trio Mayda. A 19h au Lavoir : le «Rouleau d’Mécanique».

A partir de 20h : grande soirée dans les jardins de Paillard, chansons françaises avec «Marie et Balthazar». Repas campagnard proposé par «La Dame en Rouge» (assiette à 12€-enfant 6,50€-sandwich 6€-buvette).

Vendredi 23 juin :

Château Renault (37), « Musico’Chato », esprit Vintage ! concerts, scènes découvertes, expo voitures anciennes, restauration sur place…. Voir visuel ci-dessous.

Samedi 24 juin :

Lhomme (72), fête de la musique org. par le comité des fêtes. 02 43 79 62 17.

