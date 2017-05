Des « Gazelles » montoiriennes dans le Mâconnais

Eh oui, « les Gazelles » courent toujours ! Ne dit-on pas «gazelle un jour, gazelle toujours». Cette année, elles repartent pour une cause qui leur est chère : l’association l’Ademas, qui lutte contre le cancer du sein.

« Les Gazelles », Annie et Coccie, mamans toutes les deux, ambulancières de profession, bien connues à Montoire-sur-le-Loir avec leur association Gazelle 41, reprennent du service avec le rallye «Dame de cœur», lequel se déroule le wee-kend de l’Ascension dans la belle région du Maçonnais. Après le désert africain, l’association a investi dans un nouveau 4X4. « C’est un vieux coucou, un Toyota Land Cruiser BJ73, que nous avons restauré avec des amis. Cela limite les frais de location de véhicule. Nous l’avons surnommé le scarabée du désert ! », s’amuse Annie, la pilote de l’équipage.

Car chaque course est l’occasion de soutenir une action. Pour 2017, la cause est noble et féminine, Annie et Coccie ont décidé d’aider la recherche contre le cancer du sein. «Ce fléau nous tient à cœur. Cette maladie touche hélas un grand nombre de nos proches et de notre voisinage, nous le constatons tous les jours dans notre travail », déplore Coccie, la copilote qui a toute la confiance d’Annie, elles se connaissent par coeur.

Voici donc les « Gazelles » reparties pour de nouvelles aventures dans le Mâconnais, un défi qu’elles n’auraient pas pu réaliser sans le concours des commerçants de Montoire et des environs. « Avec notre nouvelle monture 4X4, nous allons à nouveau voyager dans des contrées et nous comptons bien relever des défis futurs ! », conclut Annie.

L’association GAZELLE41 : 06 60 10 24 00 ou 06 23 71 31 77 gazelledemontoire@gmail.com

Le Petit Vendômois