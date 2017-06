Horizons Sahel : du nouveau pour le Sénégal

Horizons Sahel, l’association qui envoie du matériel médical au Sénégal, a en ligne de mire un Centre de ressources en matériel hospitalier à Dakar.

Envoyer du matériel en état de marche et former sur place les équipes médicales, Horizons Sahel s’y attelle depuis dix ans déjà au Sénégal.

Durant le week-end de son assemblée générale, l’association a pu exposer les grandes lignes de son nouveau projet et répondre aux questions diverses lors d’un colloque organisé devant un parterre de médecins et de directions d’hôpital du Sénégal. Le nouveau projet, déjà bien avancé, est de construire à Dakar un Centre de ressources, sorte de maintenance qui permettrait d’assurer le maintien en bon état des matériels biomédicaux jusqu’à leur réforme et surtout jusqu’à leur recyclage. «Le ministère de la Santé du Sénégal et l’Association des directeurs d’hôpitaux sont sollicités pour la mise en œuvre du projet. A savoir la construction d’un bâtiment de 500 m2», détaille Daniel Millière, président fondateur d’Horizons Sahel. Ce grand local serait idéal pour disposer d’une part d’un stock de pièces de rechange pour le matériel médical, et d’autre part afin de bénéficier de salles de formations pour le personnel en charge de la maintenance de ce matériel.

«Ce projet est indispensable»

«Face à ce besoin de maintenir en état les instruments médicaux, très précis pour certains, il faut des moyens assez conséquents. Mais ce projet est indispensable pour l’avenir de notre ONG», précise Daniel Millière. La démarche a déjà attiré une entreprise, Valdelia, spécialisée en recyclage des déchets d’équipements électroniques et électriques (DEEE). Valdelia était déjà partenaire en France de l’association et elle le sera sûrement à nouveau pour ce projet sur le démantèlement avec récupération des différents composants : plastique, fer, éléments électriques et électroniques. La finalité est que ce matériel médical expédié par l’association soit utilisé le plus longtemps possible, et en bon état, jusqu’à son traitement de fin de vie. Une aventure concrète de plus à mettre au bilan de cette ONG qui, depuis une décennie, œuvre pour la santé en collaboration avec les Sénégalais.

www.horizons-sahel.fr – horizons.sahel@yahoo.fr – 06 62 50 42 15.

Alexandre Fleury