Inauguration du Palais des Fêtes à Vendôme, vendredi 20 octobre

A l’occasion de la soirée inaugurale du Palais des Fêtes rénové, deux spectacles, gratuits, seront proposés au public.

– Spectacle de danse «Entre deux», à 20h, présenté par la Compagnie 2R – Gratuit.

La création de la Compagnie 2R vient de la rencontre entre Nora Aïat et Charline Cochereau, danseuses, chorégraphes et profes­seurs de danse, de l’association Danse d’expression, la princi­pale école de danse du Vendômois. Les deux chorégraphes ont tenu à collaborer autour de ce projet avec d’autres artistes locaux de diverses disciplines. Matthieu Carré pour une création mu­sicale originale, Aldric Moreau pour la création lumière, Laure Benoist-Carré pour suivre en photographie, pas-à-pas, le travail de la compagnie et Matthieu Schreibert pour la captation et la création vidéo. Le travail de Nora Ai»at et Charline Cochereau est essentiellement basé sur une danse organique. Elles axent leur gestuelle sur l’importance du contact entre danseurs et déve­loppent l’élasticité du corps, du mouvement et de l’espace.

– Soirée dansante, avec l’orchestre Pier et Baby Feeler, à partir de 21h – Spectacle et bal gratuits, sous réserve de places disponibles. Ouverture des portes à 19h15. Contact : 02 54 89 44 00.

PIER FEELER, un orchestre de variétés très réputé et bien connu des Vendômois. Créé en 1964, il fait les grandes heures du Palais des fêtes. Une équipe d’artistes professionnels talentueux : 6 musiciens et une chanteuse. Un répertoire musical tous styles : de la variété française et internationale au musette. Des milliers de représentations en France et à l’étranger… Emissions de radio « Inter-Danse» sur France Inter , émissions de TV avec Philippe Bouvard «Le Petit Théâtre de Bouvard», galas avec de nombreuses stars de la chanson et du music-hall : Gérard Lenorman, Alain Souchon, Hervé Vilard, Annie Cordy, Nicole Croisille… Nombreuses et prestigieuses références…

Le Petit Vendômois