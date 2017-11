Une journée pour les droits des Vendômois

La réunion collégiale des seize délégués du Défenseur des droits de la Région Centre-Val de Loire s’est tenue en octobre, à Vendôme, à l’aile Saint-Jacques de la mairie.

Une journée a été organisée pour échanger sur les expériences et les pratiques de chacun, par le réseau territorial de défenseurs des droits, tous bénévoles, lequel promeut et protège les libertés et droits de chacun. «Globalement, nous avons été saisis de plus de 2900 dossiers, dont près de 1200 réclamations, et environ 1700 demandes qui nous ont amenés à informer ou à orienter l’usager», explique Patrick Le Guerer, l’un des deux délégués pour le Loir-et-Cher, présent à Vendôme tous les mardis matins au Point d’accès des droits (1). Une réunion de travail entre les délégués de la Région qui a comporté plusieurs séquences, dont un échange avec Pascal Brindeau, maire de Vendôme, avec entre autres l’accueil de Mélanie Laurine, chargée de mission et référente pour trois régions administratives dont le Centre-Val de Loire.

Autorité indépendante, créée en 2011, cette institution est animée au niveau national par Jacques Toubon, ancien Ministre. A Vendôme, Patrick Le Guerer vous écoute et s’attache à résoudre le litige par la voie du règlement à l’amiable avant tout. «Dans l’hypothèse où ce n’est pas de ma compétence, j’oriente le réclamant vers une institution ou un organisme adapté », conclut le défenseur des droits régional.

(1) Point d’accès aux droits : les mardis, de 9h à 12h30,

accueil sans ou avec rendez vous : 37, av. Georges Clémenceau, Vendôme.

Contact : 02 54 86 47 77.

