Journées du patrimoine de pays & des moulins

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, manifestation nationale de mise en valeur du patrimoine de pays, se tiennent depuis 20 ans le 3e week-end de juin, à l’initiative d’acteurs associatifs ou professionnels œuvrant pour la protection et la transmission du patrimoine.

Leur objectif : la découverte du patrimoine local et la rencontre avec les bénévoles et les professionnels qui s’investissent dans la sauvegarde de ces éléments souvent fragiles, et cependant si importants pour l’identité d’un territoire ou l’esthétique d’un paysage.

Mazange : Visite du « grand moulin », moulin à eau, et de son environnement hydraulique.

Visite guidée d’un moulin à farine, exposé de l’histoire des moulins, des avancées techniques, du fonctionnement du « grand moulin » au moment du début de l’électricité et puis de sa fermeture au début du 20ème siècle. Description et découverte du site hydraulique aménagé au Moyen-Âge. Agrandissement du site après la Révolution avec la construction d’une auberge relais, les écuries, les jardins…

Lieu : 1 route de Bonaventure, samedi 17 juin,

9h-12h et 15h-18h. Gratuit. Rens. 06 36 55 40 21

Naveil : Le moulin de Varenne, un moulin produisant de l’électricité grâce à une turbine. Entièrement restauré, qui grâce à une turbine permet la production d’électricité. Un nouveau dégrilleur vient d’être installé pour favoriser l’élimination des déchets recueillis dans le Loir.

Conférence « César de Bourbon », duc de Vendôme (1594-1665), à 17h, (gratuit et ouvert à tous) animée par Jean-Jacques Renault qui présentera plusieurs facettes du personnage : le fils du roi, le duc de Vendôme, le gouverneur de Bretagne, l’ennemi de Richelieu et le grand amiral. L’exposé sera illustré d’une quarantaine d’images (gravures, plans, portraits…). César de Bourbon, dernier duc à avoir marqué la ville de Vendôme et le Vendômois reste, malgré cela, peu connu des Vendômois. On rappelle que son père, Henri IV, posséda l’un des moulins de Varennes jusqu’en 1594.

Lieu : Le Moulin de Varennes, le samedi 17 juin, 10h-17h et l’après-midi, conférence par Jean-Jacques Renault, historien local. Gratuit. Rens. Minier Holding 06 74 36 94 45

Saint Firmin des Prés : Visite d’un moulin à eau sur le Loir et de son site hydrologique. Visite guidée par le propriétaire : la roue et sa halle, la machinerie de la transmission, le fonctionnement des meules, la mouture, et le point sur les restaurations en cours. Promenade sur le site.

Lieu : 25 chemin Bas de Moncé, le samedi 17 juin,

de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. Rens. 02 54 77 29 76

Trôo : Découvrir toutes les facettes d’un village troglodyte dans le Vendômois. La découverte pourra s’effectuer à partir de plusieurs aspects : patrimonial, savoir-faire d’artistes et créateurs, visite-guidée ou visite ludique en famille.

Programme proposé (au choix) : – une visite guidée du village troglodyte à 4€ ce week-end-là (au lieu de 8€ le reste de l’année soit 50% de réduction) le samedi et le dimanche à 14h (durée de 2h)

– une visite gratuite du village troglodyte grâce à AMUZ’TROO (guide amusant permettant aux enfants et parents de découvrir en famille le village. Des photos prises des monuments du village sont à retrouver dans le village. Un cadeau est offert à la fin de la visite)

– la grotte pétrifiante (entrée adulte à 1€, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagné d’un adulte)

– la cave des Yuccas (entrée 3€)

– l’abbatiale de Trôo (gratuite)

– l’église de St Jacques des Guérets

– le puits qui parle (un magnifique puits de 40m dont l’écho est remarquable)

– les ateliers d’artistes peintre, créateur de bijoux (démonstration organisée ce week-end là) et atelier de reliure.

Et en terme d’animations, vous pourrez visiter le village avec AMUZ’TROO et la fiche circuit RANDOLAND… Ces deux plaquettes sont téléchargeables sur le site web ou à retirer à l’accueil de la grotte pétrifiante (gratuit)

Lieu, horaires et dates : Accueil Trôo Tourisme / 10h/18h / samedi 17 et dimanche 18 juin , 0254728750 /

trootourisme@gmail.com, http://trootourisme.jimdo.com

Vendôme : En cette journée du 17 juin, l’entreprise Bouclet organise une rencontre avec le grand public dans son atelier. Cette journée sera tournée vers le savoir-faire. C’est un moyen pour les Loir-et-Chériens de découvrir des métiers peu connus et de parler avec les professionnels du terroir. Au programme : Artisan métallier (Bouclet) ; conception et fabrication de produits pour la restauration de patrimoine (Ecosph’R); Restaurateur de meubles (Hervé Capdevielle); restaurateur du patrimoine bâti et sculpteur sur pierre et bois (Richard Stobienia); Ebéniste d’art (Atelier Bois Bleu); Poterie Grès traditionnel (Isabelle Bonnefoi); Création de bijoux en broderie perlée (Bearly N); Cave aux Caux; Boulanger (Fournil de la Licorne); Maison des Artisans d’Art de Loir-et-Cher et le Département Conservation Restauration du Patrimoine 41.

Samedi 17 juin, 10h-18h, aux ateliers de l’entreprise BOUCLET,

10 allée Nicéphore Niepce à Vendôme,

02 54 77 25 79 / secretariat@etiennebouclet.com

Chez nos voisins :

A Poncé-sur-le-Loir (72) :

Visite du moulin, aux Moulins de Paillard, et expo. de Jan Kopp. Rens. 02 43 54 71 07

Les autres lieux sur :

www.patrimoinedepays-moulins.org

