Le Coudray fait son cinéma

Les 17 et 18 juin, l’association Au village sans prétention a réuni longs et courts-métrages pour la 2e édition de son Festival du film du Coudray. Ambiance champêtre garantie pour des projections gratuites en extérieur et dans deux granges du XVIIe siècle.

A l’heure où le Festival de Cannes vient de rendre son verdict, le Festival du film du Coudray, à Périgny, se verra lui doter de films rares, sélectionnés par la petite équipe de passionnés du 7e Art. «Depuis la fin du festival du courts-métrages de Vendôme, dans lequel j’étais très impliqué, nous étions orphelins dans le Vendômois d’une manifestation autour du cinéma», explique Thierry Lequenne, passionné de cinéma et de littérature. Et l’originalité de ce festival, c’est que l’association ne demande aucune subvention et que les entrées restent libres et gratuites. «J’ai été à l’origine avec des bénévoles d’un grand nombre de manifestations, comme Zinc de Livres qui se tenait chaque année en septembre. Le principe de ce nouveau festival, dont la première édition date de moins d’un an, en septembre 2016, c’est d’en faire un événement participatif et collaboratif », se réjouit l’organisateur.

«Chacun défend son film»

En effet, chaque membre de l’association Au village sans prétention rapporte une œuvre avec un droit de diffusion gratuite grâce à son réseau dans le milieu cinématographique. «Nous avons la chance dans notre comité d’organisation d’avoir des professionnels du cinéma ou des passionnés qui dispose d’un réseau. Chacun défend son film lors de la sélection.» C’est ainsi que l’on pourra y voir autant de courts que de longs métrages, des films d’animations, des documentaires, des films jeunes publics, une multitude de formats différents en somme. Seul mot d’ordre : partager entre passionnés «Nous ne sommes pas le Festival de Cannes où chaque année je me délecte de la Quinzaine des réalisateurs sur place, nous voulons à Périgny que ce soit léger, champêtre, ouvert à tous», s’amuse Thierry Lequenne. Un food-truck assurera la restauration sur place. Et même si la programmation reste modeste, comme le souligne Thierry Lequenne, ce sont de vrais coups de cœur et des envies de passionnés. Le cinéma sous les étoiles en somme.

Le Festival du film du Coudray-Périgny (entre Vendôme et Blois):

• samedi 17 juin, 10h-4h ; • dimanche 18 juin, 10h- 18h.

Restauration sur place (prévoir couverture et coussins pour votre confort, prairie à disposition pour planter votre tente), programme détaillé sur facebook : coudrayfest.

Alexandre Fleury