L’union des forces

L’US Rugby de Vendôme réunissait ses partenaires hier soir chez Monceau Assurances, lui-même mécène important du club sportif. Beaucoup de chefs d’entreprises présents et d’élus, une occasion de les remercier de leur fidélité et d’exposer les ambitions d’une association qui souhaite monter dans le classement et revenir en fédéral 3.

La présentation du club, son histoire et ses performances sportives en 50 ans d’existence à Vendôme ont ainsi été exposées aux partenaires. « Aujourd’hui, pour que nous progressions, nous devons nous structurer davantage. Dans les années à venir, nous n’aurons plus le choix pour avoir cette évolution constante que nous avons maintenue en 50 ans » déclarait Eric Barthez, co-président de l’USV Rugby avec François Rivière.

Un projet pédagogique mis en place depuis quelques années avec les valeurs sportives et humaines que représente le rugby. Pour cela, l’association s’organise avec son Ecole de Rugby, un staff technique renforcé et ses compétitions (10 équipes encadrées) avec une politique de mécénat qui devrait s’intensifier dans les années à venir. Une volonté affichée également de développer le rugby féminin entre autre avec un partenariat au sein du Lycée Ronsard. Une politique d’entente et de rassemblement avec les clubs de Montoire/Loir, Blois et Bracieux pour un engagement plus intense sur des championnats à des niveaux plus élevés.

Et comme le rugby c’est aussi la fête, les partenaires et officiels se sont retrouvés autour d’un buffet dans la convivialité.

Alexandre Fleury