Prenez-en de la graine…

La 15e édition de Rendez-vous aux jardins sur le thème «Le partage au jardin» se déroulera les 2, 3 et 4 juin.



Partage d’espaces pour jardiner, de graines ou de plantes, mais aussi partage de savoirs, de savoir-faire et de moments de plaisir et de découvertes.

« Rendez vous aux jardins » permet aux visiteurs, pour les uns de redécouvrir le patrimoine qui compose leur environnement quotidien, pour les autres d’aller à la rencontre de lieux méconnus en profitant des visites guidées et des conférences, des animations et de la magie d’un jardin en soirée.

Le Vendômois n’est pas en reste, puisque plusieurs lieux seront ouverts au public. [Tout le programme sur rendezvousauxjardins.fr]

ARTINS. Jardin de la Mardelle, Le Vieux Bourg. 02 54 72 57 28. «La Mardelle», Visite libre. Entrée 7€.

Dans le Bas-Vendômois, sur une ancienne carrière, ce jardin paysager à l’anglaise a été créé par ses actuels propriétaires. Massifs fleuris et belle pièce d’eau. Superficie 1,16ha / sol sableux.

ARVILLE. La Commanderie des Templiers. Samedi et dimanche : 10h-18h30. Dimanche : Marché médiéval de plus de 40 artisans et 60 figurants et artistes. Samedi : accès bâtiments et jardins : 5€ / accès bâtiments, jardins et musée : 8€. Dimanche : tarif unique de 8€ en raison du marché médiéval. 33 (0)2 54 80 75 41.

Au pied de l’un des établissements templiers les mieux conservés de France, un jardin d’inspiration médiévale a été imaginé. Il présente quatre carrés de végétaux utiles à la vie d’une commanderie au Moyen Age : plantes médicinales, plantes potagères, plantes des champs et plantes utilitaires. Superficie 2000 m² / sol argile à silex.

COUTURE SUR LOIR. L’association des Jardins de Cassandre vous propose de (re)découvrir 9 jardins.

LA VILLE AUX CLERCS. Jardin de Maggy.

Samedi et dimanche. Maggy et Dominique Pommier (12 impasse des Myosotis).

Petit jardin paysager à l’anglaise, plantes vivaces et arbustes, collection d’hostas, heuchera, épimedium, rosiers et nombreuses clématites, plusieurs essences d’arbres, points d’eau…

Rens. 02 54 80 62 63 / 06 16 88 00 51.

SASNIERES. Jardin du Plessis Sasnières. Rens. 02 54 82 92 34. Samedi et dimanche : 10h-18h. Accueil par le propriétaire-jardinier. Visite libre. Entrée 6€.

Au creux d’une petite vallée du Bas-Vendômois, le jardin du Plessis Sasnières est mis en scène autour d’un étang d’eaux vives. L’ancien potager est devenu un bel enclos fleuri planté par thème de couleurs. Egalement coteau boisé avec allée de magnolias, glacière, potager… Superficie jardin 3,5ha / sol acide sur glaise et calcaire.

TALCY. Jardin du château. Samedi : visites guidées des jardins avec l’un des jardiniers, à 11h, à 14h30 et à 16h. www.chateau-talcy.fr.

VENDÔME. Parc du château.

Samedi et dimanche: 9h-22h.

Entrée libre. 0 2 54 77 05 07.

A Vendôme, le parc paysager du château est devenu une promenade publique dans le courant du XIXème siècle. Cèdre du Liban planté en 1807 Superficie 6ha.

Jardins ouverts chez nos voisins

Bessé sur braye (72). Jardin du château de Courtanvaux. Accès libre. 02 43 35 34 43.

En arrivant vous serez surpris par cette majestueuse allée de platanes qui conduit à la poterne de style Renaissance. Ces arbres promis plusieurs fois à la hache n’auraient guère plus de 200 ans. Leur taille impressionnante est due à leur espèce. Le patrimoine naturel de Courtanvaux se compose actuellement en trois grands espaces : Le parc à l’anglaise, les jardins à la française, le parc d’agrément.

Châteaudun (28). Jardin du château. Samedi et dimanche : de 10h à 13h ou de 14h à 18h. 02 37 94 02 90. Tarif : 6€, 5€, gratuit -18 ans

Au pied du château situé sur un promontoire rocheux surplombant la vallée du Loir, le jardin d’inspiration médiévale prolonge la cour d’honneur avec son verger, son parterre de gazon et le jardin des humeurs. Superficie 2600 m² / sol sablonneux.

Atelier : «Le pouvoir des plantes, ou les secrets de teinture des plantes» : Maître teinturier et herboriste, Olivier initiera petits et grands aux secrets des plantes tinctoriales utilisées pour la coloration des laines des tapisseries (en lien avec l’exposition «Tapisseries»).

Château Renault (37).

Parc, jardins et roseraie du château. Visites samedi à 14h30 et dimanche à 10h30. Départ devant l’escalier d’honneur du château-Hôtel de Ville. Gratuit.

Parc de la Coulée Verte du Moulinet. Samedi à 10h30, dimanche à 14h30. Départ sur le parling du parc, accès par la rue Victor Hugo. Gratuit.

Tous rens. Service Patrimoine 02 47 29 85 50.

