Un p’tit dernier pour la route ?

Dixième et dernière édition de « Sur les traces du loup », le trail-marathon organisé par l’association Marathon du Perche Vendômois de La Ville-aux-Clercs.

Dernier tour de piste pour ce trail-marathon qui réserve de nombreuses surprises festives avant que l’association ne rebondisse sur un nouveau projet, déjà dans les cartons.

L’association Marathon du Perche Vendômois a maintenant quinze ans d’existence. «A l’époque, nous étions cinq amis à avoir créé cette association pour organiser notre premier marathon. Nous nous réunissions dans les garages ou les greniers. Aujourd’hui, nous avons un local de 1000 m2 pour stocker tout notre matériel et beaucoup de gens nous ont rejoints depuis, dont beaucoup de jeunes, ce qui fait notre force», se souvient Ludovic Chorgnon, marathonien et sportif de haut niveau. Bien connu des Vendômois, il détient le record hallucinant du nombre d’Iron Man, soit 41 durant l’été 2015.

Cet été, Ludovic prépare pour début juillet un Londres-Paris en course à pied (150 km), puis la traversée de la Manche à la nage (55km) et enfin il ralliera Calais à Paris à vélo (300km). L’épreuve se nomme le «Marble Arch to Arc de Triomphe». Il prolongera le plaisir, après cette course folle, en partant de la place Vendôme, à Paris, pour rejoindre à vélo la porte Saint-Georges, invitant les Vendômois à le soutenir le long de la route.

Mais le 24 juin sera donc la dernière épreuve de «Sur les traces du loup» avec «un superbe bouquet final, nom évocateur de cette édition anniversaire», s’amuse-t-il à souligner. En effet, trois parcours renouvelés au programme, avec des ravitaillements surprises, des spectacles inédits et un repas d’après course exceptionnel. «Sur les traces du loup», c’est 2000 à 2500 coureurs en moyenne qui viennent de toute la France et de l’étranger. «Notre course est au programme du Trail Tour National qui compte huit épreuves en France. Cette sélection est faite par la Fédération française comme pour une course nationale parmi plus de 6500 épreuves par an en France», explique Ludovic. L’intitulé «Bouquet final» pour signaler que cette édition sera magique et conclura 10 ans en apothéose. Un dernier tour de piste où il devrait y avoir du monde !

Le 24 juin, La Ville-aux-Clercs, parcours de 9-17-33 km,

inscription et renseignement : www.tracesduloup.com

Alexandre Fleury