Reconstruire après l’ouragan Irma…

Amélie et Ségolène Courteheuse, des jumelles et une même passion : l’enseignement. Amélie est directrice de l’école de Meslay, près de Vendome, depuis plus de dix ans et elle enseigne en CM1-CM2. Ségolène s’est établie à 8 000 kms sur l’île de Saint-Martin. Elle a ouvert une école maternelle privée et en est devenue la directrice.

Le 7 septembre dernier, Ségolène Courteheuse a vu sa vie bouleversée. Irma et ses vents à 400 km/h ont entièrement ravagé son école maternelle : petit cocon de bien-être qui accueillait depuis 5 ans une vingtaine d’enfants de 2 à 6 ans, dont 3 autistes.

Créée en juin 2012, cette école n’est pas un établissement comme les autres, on y prône un enseignement alternatif et elle se trouve hors contrat Education nationale. On y pratiquait la permaculture, il y avait une mini-ferme dans la cour de l’école. Après Irma, celle-ci n’a plus de toit, tout a pris l’eau et le jardin est dévasté. Il ne reste plus rien, que des murs et quelques affichages qui volent au gré des courants d’air.

Aujourd’hui revenue en France auprès de sa sœur pour reprendre des forces, Ségolène ne baisse pas les bras. Elle veut reconstruire son coin de paradis et espère pouvoir effectuer une rentrée en 2018. Si vous souhaitez l’aider, une cagnotte a été créée à l’adresse suivante : www.leetchi.com/c/association-de-le-jardin-des-pitchouns

Le Petit Vendômois