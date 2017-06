Résurgence en musiques d’exception

Cette année, «Résurgence en Vendômois» organise sa traditionnelle soirée musicale dans le cadre du château de Meslay. Au programme, un choix d’œuvres du répertoire baroque de F. Couperin, JM. Leclair, G. Rossini et W.A. Mozart.

Cette soirée exceptionnelle bénéficiera pour la première fois du cadre du château du XVIIIe siècle avec sa somptueuse terrasse au bord du Loir et d’un programme particulièrement choisi. Après l’accueil habituel des trompes de chasse du cercle Saint Hubert-Bourbon Vendôme, place à la musique baroque avec quatre musiciens de grand talent : Isabelle LESAGE (violon) et le TRIO MUSIQUE avec Eliott ROBERT (violon), Caroline SIMONNOT (alto) et Jean-Pierre ROBERT (basso-contrebasse) interpréteront un choix d’oeuvres du répertoire baroque de François COUPERIN (duo les goûts réunis), Jean-Marie LECLAIR (duo pour 2 violons op.3), Gioachino ROSSINI (Sonata a quattro No 1 Ut majeur) et Wolfgang A. MOZART (Divertimento en Ré majeur K. 136 et La Petite Musique de Nuit) .A l’issue du concert, projection du nouveau film «Si le château de Meslay m’était conté …» écrit par CH. de BOISFLEURY et réalisé par E. DENIS.

Visite, illumination et buffet

Durant l’entracte, découverte du parc, des communs et du point de vue sur la vallée du Loir. Enfin, à la nuit tombée, les éclairagistes de Résurgence illumineront l’ensemble du château, des communs et du parc, avant que se termine cette soirée par le traditionnel buffet aux chandelles, grand moment de convivialité pour le public et les musiciens.

Les bénéfices recueillis lors de cette soirée permettront à l’association Résurgence de poursuivre son action pour la sauvegarde et la restauration du patrimoine en Vendômois, œuvre entreprise depuis 1970 avec ses chantiers de bénévoles.

Entrée 30€ (28€ si réservation effectuée avant le 15 juin par chèque à l’ordre de :

Résurgence-7, rue Renarderie

41100 Vendôme) ou auprès des offices de Tourisme à Vendôme, Montoire et Fréteval.

Tarif réduit 15€ pour les moins de 14 ans.

Informations : 02 54 77 22 02 ou 06 84 99 79 73 et

site www.resurgence-vendomois.fr

Le Petit Vendômois