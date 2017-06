Rochambeau s’ouvre à vous

L’association des Amis de Rochambeau qui prépare sa manifestation biennale au château de juillet 2018 n’est pas restée inactive depuis celle de juillet 2016. Loin s’en faut !

Parmi les dossiers les plus importants menés à bien figure la remise en état de la tombe du Maréchal dans le cimetière de Thoré la Rochette, dont la conduite technique a été assurée par l’architecte PL Denizot avec des entreprises régionales qualifiées. L’association présidée par Gérard Ermisse a pu boucler le budget financier de l’opération grâce à des subventions publiques et des dons privés français et américains au prix de nombreuses et longues démarches. L’inauguration du mausolée du Maréchal restauré aura lieu le samedi 9 septembre prochain en même temps que celle de la sculpture de Pierre Renard qui ornera le giratoire de Varenne, proche du mémorial Rochambeau-Waschington.

La soirée des adhérents

De leur côté, les bénévoles de l’association n’ont pas chômé et se sont donnés pour mission de nettoyer le sol du puisard et de la cave troglodytique du pressoir et de le préparer pour un traitement de fond par l’entreprise Minier qui, dans le cadre d’un mécénat en nature, a accepté de mettre en valeur ce magnifique cadre naturel proche du château, propice à des manifestions culturelles ou festives. La première de ces manifestations, la soirée des adhérents, aura lieu le vendredi 30 juin prochain : Accueil par les soldats de Rochambeau en uniforme pour l’apéritif à partir de 19h30 puis dîner dans le puisard avec accompagnement musical de musiciens et de trompes de chasse. Cette soirée est réservée aux adhérents de l’association à la quelle il est possible d’adhérer *. Inscription dans la limite des places disponibles dans l’ordre d’arrivée des chèques.

Possibilité de se costumer si désiré.

Visites en Juillet

Le samedi 1er juillet la visite des extérieurs du château et de la chapelle troglodytique est organisée de 10h à 18h. Durant tout le mois de juillet, les visites sont possibles du lundi au Vendredi de 12h à 16h sauf les 21 et 24 juillet. Qu’on se le dise!

*Adhésion 20 € individuel et 30€ pour un couple

Soirée adhérents 45€ par pers.

Règlement par chèque à l’ordre de l’association des Amis de Rochambeau

Hameau de Rochambeau 41100 Thoré -la-Rochette

site www.lesamisderochambeau.org

