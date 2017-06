» Rocka’Vib « , un festival pour démarrer l’été à Vibraye

Samedi 1er juillet

Créé en 2008, le ROCKA’VIB a trouvé son rythme et une date dans le calendrier. Le premier samedi de juillet, c’est la fête du rock à Vibraye ! Pas de rock dur, mais un rock festif destiné à un large public. Pour cette 10ème édition, il se déroulera donc samedi 1er juillet à partir de 19h (entrée gratuite).

Les groupes à Rocka’Vib :

En première partie « Easystrike », suivi d’Archimède et Le Trottoir d’en Face.

EASYSTRIKE : A la base d’Easystrike, un tandem formé par le compositeur, bassiste, Stéphane et l’auteur, chanteuse, Céline. Après s’être rencontrés en 2010 dans le groupe sarthois de reprises rock «The Backline», Stéphane et Céline se lancent à peine un an après dans la création de compositions originales orientées pop rock. Accompagnés d’un batteur et d’un guitariste, le projet commence à prendre forme, plus d’une douzaine de morceaux sont créés et Easystrike va à la rencontre de son public au travers de plusieurs concerts. Easystrike suit un seul fondement : être simple et efficace, bercés par le rock des années 90 et les musiques actuelles. Easystrike vous balance des titres aux multiples nuances, en français et en anglais, le tout sur une musique bien acérée et entraînante. Dès les premières secondes le groupe envoie, c’est énergique et rythmé. On ressent une réelle complicité des membres, la chanteuse n’hésitant pas à emprunter une des baguettes du batteur en plein milieu d’un morceau !

ARCHIMEDE : Originaires de Laval (Mayenne), Frédéric et Nicolas Boisnard forment Archimède en 2004. Après des mois passés sur scène, dans leur région natale comme dans le reste de la France, Archimède entre en studio en 2008 pour enregistrer un premier album. Les chansons sont toutes écrites par les frères Boisnard. Leur album s’est vendu à environ 25 000 exemplaires. En 2010, le groupe est sélectionné aux victoires de la musique dans la catégorie «Album révélation de l’année». Et cela s’enchaînent ensuite.

Archimede, c’est tout et son contraire : des chansons rageuses à la Téléphone, du rock anglais entre Status Quo et les Beatles, de l’humour vache façon Renaud des débuts, période «Gérard Lambert» ou «Mon HLM», et Archimède c’est aussi drôle.

Leur quatrième album, « Méhari », est sorti depuis avril dernier. On pourrait parfaitement dire que « Méhari » est un disque à deux sexes. Une part masculine avec des chansons cyniques, revendicatives, et pour ce qui est des femmes -vaste obsession-, limite rentre-dedans, sans mauvais jeu de mots ; mais aussi une part féminine, avec des ballades amoureuses, à l’écoute, généreuses.

LE TROTTOIR D’EN FACE : Des routes qui se dessinent, des destins qui se croisent, une bande de copains qui se prennent à rêver ensemble… Voilà l’histoire du « Trottoir d’en face ». Depuis 2006 cette bande de 8 sillonne la France entière, prenant la musique comme elle vient, comme un plaisir indescriptible.

Les Ex Landa’s rencontrent un succès à la hauteur de leur fraîcheur et se retrouvent rapidement propulsés en première partie des pionniers de la scène alternative avec qui ils apprennent, ils progressent, ils grandissent. Aujourd’hui à la moyenne d’âge d’à peine 22 ans, ces garçons du sud ouest font preuve d’une maturité étonnante et le groupe nous donne envie, plutôt que de regarder nos pieds, de relever la tête pour voir ce qu’il s’y passe et partager un moment avec ce joyeux métissage musical entre Rock, Rumba, Chanson, Ballade, Reggae et autres cuivrez dé-zingués

Samedi 1er juillet, à partir de 19h, 10ème festival Rocka’Vib, à Vibraye (72). Entrée gratuite.

Quai des Arts, Vibraye, 02 43 60 76 89 du mardi au samedi, 14h30-18h

Restauration sur place. Accès au camping gratuitement pour les festivaliers (réservation 02 43 93 87 60 ou camping@vibraye.fr).

Le Petit Vendômois