Ugur fait son show

Un nouveau spectacle déjanté pour ce jeune comique vendômois qui montera sur la scène du théâtre de l’Aparté, à Vendôme, le 22 juillet.

Une envie folle de s’amuser sur scène, Ugur, 22 ans, a choisi ce qu’il veut faire de sa vie. Ce sera comédien. Et plus particulièrement dans l’humour. «Ce nouveau spectacle est plus un show qu’un one-man show. Il va y avoir de la musique, du chant, de la danse, des parodies, mon univers en somme», s’amuse-t-il. Ce nouvel opus s’inspire des histoires drôles de sa jeunesse, même s’il est encore jeune ! «Je les racontais à mes amis qui m’ont poussé à les écrire car eux s’en amusaient. Je voulais faire quelque chose de différent de ce que j’ai pu faire jusqu’à maintenant. Jouer avec une troupe, j’y reviendrai peut être, mais aujourd’hui j’avais envie de me retrouver seul», explique le comédien.

Ugur Touch & Co

Mais Ugur sait bien qu’un projet comme celui-ci ne se fait pas complétement seul. «Sur le plateau télé du Téléthon, en décembre, j’ai rencontré Marie-Lou et Clara, deux aides précieuses, avec aussi Aurore, de Vendôme associations. Je viens de monter une association Ugur Touch and Co qui permet de se produire en facilitant les démarches auprès des salles de spectacle. J’ai déjà quasiment deux dates assurées, l’une à La Rochelle, l’autre à Blois », se réjouit le jeune homme. Le 22 juillet, à Vendôme, ce sera donc une grande première pour ce spectacle humoristique, sûrement un show dans lequel on découvrira un autre Ugur, emblématique, et que l’on ne connait pas.

La Ugur Touch. Samedi 22 juillet, Théâtre de l’Aparté,

Vendôme. Réservation : 07 88 55 20 30.

Alexandre Fleury