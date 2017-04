André Bauchant, sa vie, son œuvre

«André Bauchant était mon grand-oncle. Je désire rendre hommage à cet homme simple qui, après avoir été pépiniériste pendant plus de vingt ans, eut une seconde vie et fit presque par hasard une formidable carrière d’artiste peintre.

Ce travail de mémoire est un ouvrage de référence, de rencontres, sans être un traité sur l’art populaire et naïf. Depuis une trentaine d’années, je recueille témoignages et documents sur sa vie et son œuvre. Je l’ai vu vivre et je l’ai vu peindre.”

Françoise Bauchant

Mais qui était André Bauchant ? Cet homme au regard vif et curieux, au sourire malicieux, la barbiche en pointe, vêtu pour peindre d’un vieux veston sur lequel il passait un tablier coupé dans une toile à matelas? Riche de tous les secrets qu’il partageait avec la nature, il n’a jamais eu de maître. C’était un solitaire et un visionnaire. Le Créateur était sa source d’inspiration.

Cette biographie, pleine de souvenirs, retrace la vie et le travail du peintre André Bauchant (1873 ‑1958). Artiste instinctif et naïf, considéré comme un primitif moderne, il naît le 24 avril 1873 à Château-Renault (37) et s’éteint paisiblement le 12 août 1958 à Montoire-sur-le-Loir (41).

