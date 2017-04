«Blancs, rouges, noirs»

Georges Mérillon s’expose, Théâtre de l’Aparté, à Vendôme, le vendredi 28 avril.

Georges Mérillon, notre «écriturien différentiel», ainsi qu’il se définit parfois, livrait, fin janvier 2016, «Dansevoi», des archépopées (textes-poémes,) au Théâtre de l’Aparté.

De retour pour présenter ses travaux de la saison printemps-été 2017, il propose cette fois une exposition de neuf peintures – acryliques sur toile non-tendue, au format H180 x L220 cm – où il suspend et pense avenir, existe, respire, brosse, traverse cette gamme primitive qu’il garde en mémoire depuis toujours, des blancheurs potentielles, des pulsations de sang, sortes de ponctuations de mort : blanc-rouge-noir. Ses tracés, pigments, tissus, formes, espaces, couleurs, formats, vifs, fluides, pâtes, mobiles s’entretiennent et se mélangent au foyer de l’Aparté.

Le vernissage et la collation seront suivis d’une causerie-conférence sur la peinture, la langue et la «parlécriture». Alors, si on sortait de la langue fasciste. Non ?

Vendredi 28 avril, à partir de 18h30, quartier Rochambeau.

Tél. : 02 54 77 07 54 – nadia@wish-aparte.com

