Découvrir le château du bout des doigts

Au titre de sa mission de développement des usages numériques, le Lab Loir et Cher 2020 du Conseil départemental associé à la volonté de la ville de Vendôme de développer les nouvelles technologies , intervient pour mettre en relation les prestataires du territoire et les développeurs de nouvelles applications innovantes. Le projet de château connecté vient d’être lancé pour les Journées du patrimoine en septembre.

Une nouvelle plate-forme interactive cvendome.net vient de voir le jour au printemps avec un premier essai sur une bouteille de vin du domaine viticole de Jean-Vivien Martellière à Montoire. Sur cette bouteille, il y est inclus un QR Code qui en le scannant avec un smartphone dirige le connecté vers une fiche détaillée où l’on peut retrouver tous les renseignements sur la vinification et le viticulteur. « On peut alors imaginer toute une sorte de détail, des vidéos, des contenues interactifs » explique le concepteur, Olivier Golibrovski de la plate-forme, Atout Rêve.

Pour le château de Vendôme , ce sont six balises interactives qui permettent de découvrir le lieu autrement. Grâce à son téléphone, on dispose dorénavant de détails et l’on aiguise ainsi facilement son savoir au fur et à mesure de la visite. « Le château s’offre à vous au bout des doigts pour un projet qui mêle découverte et innovation et se place évidemment à ce titre sous l’égide de la marque Vendôme » souligne Pascal Brindeau, maire de Vendôme. D’autres lieux, d’autres domaines sont possibles, le Territoire Vendômois se concentrant pour l’instant sur son patrimoine.

Alexandre Fleury