Compostelle 41 sur le chemin des pèlerins

Que ce soit sur la route de Saint-Jacques de Compostelle comme sur le pèlerinage de Saint-Martin de Tours, avec son chemin de Trèves, Vendôme était une étape clé dès le Moyen Âge.

Une exposition retrace cette histoire et un balisage urbain sera inauguré en parallèle.

Située sur la voie romaine allant de Paris à Tours, Vendôme a toujours été traversée par des commerçants et des pèlerins depuis le Moyen Âge. Des lieux emblématiques dans la ville et le Vendômois en témoignent. Du 22 au 26 mars, à la chapelle Saint-Jacques, à Vendôme, se tiendra une exposition de l’association Compostelle41.

Et 2016 a vu l’un des projets de l’association se réaliser, avec le partenariat de la ville et de l’architecte des Bâtiments de France : le balisage urbain de la voie de Tours sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. De petits panneaux que vous apercevrez bientôt dans Vendôme, indiquant aux marcheurs voyageurs la route à prendre. De couleur jaune et bleu marine, ces 17 indicateurs jalonnent la ville, de son entrée au stade Léo-Lagrange, jusqu’au cimetière Sud du Clos de Vendôme, en passant par la rue du Change et le château de Vendôme.

La ville proposait déjà des accueils (hôtel-Dieu) aux pauvres et aux malades se rendant dans les sanctuaires. Avec l’abbaye de la Trinité, se déroulait aussi le pèlerinage de la Sainte Larme, passage obligé pour certains.

«Elle retrouve actuellement cette vocation d’hébergement pour les pèlerins allant à Compostelle à pied ou à vélo grâce au travail de nombreux bénévoles de l’association», indique Jacques Colas, président de l’antenne vendômoise de Compostelle41.

Actuellement, l’association cherche des hébergements du côté de Morée ou Pezou pour les pèlerins venant de Chartres et débouchant dans le Vendômois. Avis aux amateurs de rencontres empreintes de spiritualité.

«Vendôme, étape sur les chemins de pèlerinage», du 22 au 26 mars,

à la chapelle Saint-Jacques, à Vendôme.

Inauguration du balisage urbain Compostelle41 voie de Tours,

le vendredi 24 mars à 18h.

Alexandre Fleury