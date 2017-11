L’expo « Jardins et végétaux » à Vendôme

Cette exposition-dossier est présentée dans le cadre du thème régional « Jardins en Val de Loire 2017 » et du label Vendôme ville d’Art et d’Histoire .

Tous les trois mois, vous pourrez ainsi découvrir des œuvres renouvelées, dans le respect de la fragilité de ces documents (aquarelles et livres anciens).

Vendôme conserve depuis le XVIIe siècle un patrimoine unique d’espaces verts qui lui vaut d’être classée ville fleurie 4 fleurs. L’emprise préservée de jardins clos d’anciennes congrégations religieuses offre une trame verte de parcs ouverts au public. L’exposition évoque principalement les jardins médiévaux et Renaissance de l’abbaye de la Trinité, ceux de l’ancien couvent du Calvaire (faubourg Chartrain) et du collège des Oratoriens fondé au XVIIe siècle et remodelé au XIXe siècle.

Au cours du XVIIIe siècle, des promenades sont aménagées aux marges de la ville fortifiée dont les murs d’enceinte sont délaissés. A l’est de l’abbaye, la promenade du Plant au XVIIIe et au nord, la promenade du Mail vers 1750 dans les arrière-fossés de Vendôme procèdent de ce phénomène.

A partir du premier quart du XIXe siècle, avec la création de la promenade du Pré aux Chats, le conseil municipal développe les espaces verts publics de la ville le long du Loir en les plantant de platanes. Sur les anciens petits et grands prés de la Trinité, un square est créé en 1897 après l’aménagement de ponts désenclavant l’est de la ville et le quartier Rochambeau. L’exposition évoque aussi l’arbre dans la ville, qu’il s’agisse des platanes bicentenaires de l’ancien collège des Oratoriens, des marronniers de la place Saint-Martin plantés après la destruction de l’église au XIXe ou de l’arbre de la liberté, aujourd’hui disparu.

Jusqu’au 6 mars 2018, accès libre et gratuit, 13h30 à 17h30. De novembre à fin mars 10h – 12h et 13h30 – 17h30

Fermé le mardi et le dimanche – 25 décembre et 1er janvier

Renseignements : 02 54 89 44 50.

Musée de Vendôme, cour du Cloître de la Trinité.

Le Petit Vendômois