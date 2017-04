«Mémoire(s) de quartier : Les Rottes

Cette belle exposition avait attiré une foule considérable de visiteurs lors de sa première présentation au centre culturel, en septembre dernier. On a pu la voir ensuite de novembre à janvier au centre CAF. La voici enfin dans le centre-ville, à la bibliothèque du parc Ronsard.

Imaginée dans le cadre du contrat de ville, signé en 2015, l’exposition «Mémoire(s) de quartier» s’inscrit dans une action plus globale visant à fédérer les habitants et faire vivre la mémoire du quartier au travers de leurs souvenirs, en leur permettant de se réapproprier l’histoire de leur quartier.

Les dix panneaux d’exposition permettent de découvrir l’histoire du quartier des Rottes, depuis sa construction en 1958.

Cette exposition a pu être réalisée grâce au partenariat avec l’association Images et Sons en Vendômois, qui a fourni une grande partie des clichés et grâce au service des archives de la ville. Les textes ont été rédigés avec la précieuse aide de Jean-Claude Pasquier, historien local, et grâce aux habitants qui ont accepté de livrer leurs souvenirs et parfois mettre à disposition leurs archives personnelles.

Une manière de montrer que ce quartier, construit à partir de la fin des années 50, possède lui aussi un patrimoine riche et une histoire à raconter.

Exposition «Mémoire(s) de quartier», du 10 avril au 10 mai 2017, bibliothèque du parc Ronsard, Vendôme, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Le Petit Vendômois