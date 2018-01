Philippe Guesdon à Vendôme

Intitulée «Architectures et Emblèmes», l’exposition des peintures récentes de Philippe Guesdon se tiendra au Musée de Vendôme, du 3 février au 18 juin.

Le travail de Philippe Guesdon se développe en suites prenant pour thèmes des motifs naturels ou architecturaux, des réappropriations d’œuvres célèbres dans l’histoire de l’art.

Depuis 1995, sa recherche se concentre sur une relecture de l’œuvre gravée sur bois de Dürer et de ses contemporains. Puis, plus récemment, il entreprend de revisiter certaines fresques et peintures romanes. Après avoir choisi ses référents, Philippe Guesdon commence à en disséquer le contenu dans les moindres détails.

Déconstruire, reconstruire, telle est la méthode hautement efficace qui ouvre la voie de la reformulation du monde pour reprendre les mots de Bernard Lamarche-Vadel. Dans le fragment qui se fragmente, il y a le rythme et le mouvement, et ce souffle qui s’autorise le vide, le décalage.

A propos de l’artiste : Philippe Guesdon, né à Rouen le 9 juin 1952, vit et travaille en région parisienne. Agrégé d’arts plastiques, l’artiste peint depuis 1978. Il est représenté par les galeries Nathalie Fiks (Paris), Anne-Marie Jaumaud (Narbonne) et Anne-Marie Noirot (Perros-Guirec).

Ses œuvres ont été présentées dans les musées de Calais, Cholet, Clermont-Ferrand, Soissons, Orléans, Niort ainsi que les abbayes de Saint-Riquier, Trizay, Flaran. Le Centre d’art contemporain de Saint-Pierre de Varangeville. La Fondation Matmut pour l’art contemporain a organisé en 2014 une importante rétrospective de son travail de recherche sur Albrecht Dürer, «Temps tressés».

« J’ai peint pendant plus de dix ans, les jours des dentelles pour appréhender comment ce vide peut prendre forme plastiquement. Depuis je continue à interroger cet espace particulier du manque, celui que Braque appelait l’entre…Je m’aide pour cela de gravures sur bois et de fresques anciennes que je démonte puis remonte comme un enfant avec le jouet dont il veut comprendre le fonctionnement », explique Philippe Guesdon.

Du 3 février au 18 juin, Vendôme, au musée, cour du Cloître.

Jusqu’au 31 mars : 10h-12h et 13h30-17h30

(fermé le mardi et le dimanche).

A partir du 1er avril, 10h-12h / 14h-18h

(fermé le mardi et 1er mai).

Entrée gratuite.

Le Petit Vendômois