Photographie : «Des métiers, des visages, les agents territoriaux s’exposent»

Une belle exposition photographique, à voir en gare TGV de Vendôme, jusqu’au 15 septembre.

Depuis 2014, la Ville de Vendôme et la Communauté du Pays de Vendôme à l’époque et la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois aujourd’hui, multiplient les initiatives pour mieux faire connaître la diversité des métiers et des compétences mis au service des Vendômois.

La réalisation d’une exposition photographique montrant les agents territoriaux sous un jour inédit témoigne de cette ambition de valoriser le travail des agents territoriaux et de modifier l’image parfois faussée que peut en avoir le public.

Constituée de portraits et de clichés collectifs, l’exposition écarte l’option réaliste pour laisser aux agents le soin de montrer leurs métiers de manière décalée afin de restituer, avec humour, l’essence de leur engagement et de leur métier.

De nombreux agents de l’administration locale unique formée de la Ville de Vendôme, de la Communauté d’agglomération Territoires vendômois et de différents syndicats intercommunaux se sont prêtés de bonne grâce au jeu en rivalisant d’imagination et en multipliant les références à l’imagerie populaire.

La sélection jointe de quelques clichés montre l’originalité de la démarche, l’extrême diversité des métiers exercés dans la fonction publique territoriale, l’engagement des femmes et des hommes en faveur d’un service public de qualité.

Jusqu’au 15 septembre, gare TGV Vendôme-Villiers sur Loir.

Ouverture lors de l’accès au quai uniquement.

Le Petit Vendômois