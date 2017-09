Trois jours à Prépatour

Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre, les Journées du patrimoine vont voir s’ouvrir le portail du château de Prépatour, à Naveil !

Dès le vendredi, une exposition, installée dans une cave du château, présentera la vie de ce lieu-dit, de 1745 à 1970 : son château, ses maisons, ses habitants.

De 1745, année où le Sieur Courlesvaux achète le domaine et fait construire le château actuel (le corps principal) pour remplacer la demeure existante en trop mauvais état, à 1970, année où l’école ménagère agricole, qui occupe les lieux depuis 20 ans, ferme définitivement.

Différents propriétaires et leurs familles se sont succédé dans ce château, y laissant chacun des traces de leur histoire. Quant aux habitants de ce lieu-dit (une dizaine de foyers), leur vie fut marquée par les guerres, le passage du tramway, etc. Plus de 200 ans racontés par des photos et des documents.

En 1961, Pierre Richy, alors instructeur d’art dramatique à l’ Académie de Paris, séduit par Prépatour, y tourne un film : «Les 3 griffes», une histoire de sorcellerie. Des habitants du lieu y sont figurants. Une projection par jour est programmée. Le samedi, l’épouse et la belle-sœur de Mr Richy, (décédé il y a quelques années) nous feront l’honneur d’être présentes.

Et le samedi encore, à partir de 14h30, les anciennes élèves de l’école ménagère vont avoir une occasion exceptionnelle de se retrouver pour évoquer ces moments passés ensemble devant un grand nombre de photos souvenirs. Mesdames, vous êtes invitées à apporter vos photos afin de compléter cette exposition (elles seront scannées sur place et vous seront rendues de suite).

Exposition, projection, réunion : trois raisons de venir à Prépatour !

Exposition : vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.

Projection (durée : 30 mn): vendredi et dimanche : 15h30 et samedi : 11h

Rassemblement des anciennes élèves de l’école ménagère : samedi après-midi.

Le Petit Vendômois