Vendôme sous le signe du 8e Art 13e édition : «Qui est photographe» ? Promenades à travers la photographie.

Une belle promenade culturelle et estivale sous le signe du 8è Art, mais rappelons que déjà, en 1938, Victor Keppler publiait «A life of color photography The Eighth Art».

Comme une invitation au farniente, à l’émotion, lié au regard pour une découverte artistique dans pas moins de 13 lieux prestigieux de Vendôme. La promenade propose : le Quartier militaire Rochambeau avec Petit Manège, Ecuries Sud, le Musée de Vendôme, Parc des Tilleuls, la Chapelle Saint-Jacques, Parc Ronsard, le Marché Couvert, La Cour des Comptes, Chapelle Saint-Pierre-La-Motte, Parc du Château à l’Orangerie, la Maison du Vin à Thoré-La-Rochette et Parcours dans la ville.

En tête d’affiche, au vrai sens du mot, une réelle émotion, une jolie découverte au travers du travail d’un jeune photographe français, vivant et travaillant à Rio de Janeiro : Benoit Fournier.

Titulaire d’un master de Management international, il a choisi la poésie. Drôle de challenge ! En très peu de temps, il collectionne les prix et participe à des expositions internationales. Déjà répertorié par le MAR (Musée d’Art de Rio), le Center of Fine Art Photography of Colorado, USA et, pour la première fois, Vendôme et les Promenades Photographiques.

Accrochage magistrale dans la Chapelle St Jacques avec son style gothique flamboyant et, suspendue au beau milieu, le tirage d’un portrait d’un indigène de la forêt amazonienne sur une feuille.

« L’individualité est à l’oeuvre, la feuille est unique et éphémère, tout comme les personnages qui apparaissent grâce à la chlorophylle ».

Résultat : des portraits fantasmagoriques. Benoit bidouille des appareils photographiques à partir de ce qu’il trouve dans la nature : des sténopés qu’ils allient au numérique.

Sublime reconnaissance, son travail est affiché partout dans la ville, mais aussi sur la couverture du catalogue. Cela intrigue. On observe. On décrypte et puis on a envie d’en savoir plus. Voilà la vraie démarche artistique de Benoit Fournier.

Dans le registre «une toute première fois», les photos de nuit sur Dakar (Petit Manège Rochambeau). Ulrich Lebeuf, photographe français, n’arrête pas de voyager et de travailler passant du reportage à l’édition. Il anime des workshops et depuis 10 ans ou presque ( 2018) il assure la direction artisistique du festival de photographies MAP à Toulouse.

«L’Afrique est photogénique… tant de mauvais photographes en ont fait la démonstration !» Pas d’histoire à raconter, juste un ressenti, une balade, une errance, quelques verres partagés.

«Je dors la journée, et sors la nuit . Je ne fais qu’observer».

Devant ces photos lumineuses aux couleurs acides, il nous vient une envie, celle de prendre un billet d’avion et d’aller voir là bas ! En attendant, son livre «Dakar la nuit» vient de sortir.

Direction le Musée, quelques enjambées pour arriver au 2e étage, à l’espace Contemporain. L’événement de cette édition. Un projet mijoté par la Directrice des Promenades Photographiques, Odile Andrieu «Faire découvrir les clichés d’un ami philosophe Jean Baudrillard» connu et reconnu pour son œuvre littéraire philosophique et sociologique, mais pas pour son œuvre photographique.

Grande première, Odile a réussit un coup magistral, en montant trois murs d’Images (61 photos) «Cet objecteur de vision nous en met plein la vue tout simplement en nous faisant découvrir son bureau, sa table de travail, son fauteuil…. mais aussi les USA, et autres pays». Jean Baudrillard était venu exposer incognito à Vendôme au tout début des Promenades. C’était en 2006 pour l’ouverture de «l’Orangerie». C’était la deuxième fois qu’il montrait son travail au public. Vingt photos furent présentées loin du mur d’images dont il rêvait ! Alors une dizaine d’années plus tard et pour lui rendre hommage l’accrochage fait grand effet.

«Les Terres Neuves» de Jérôme Sevrette à l’Orangerie du château. Totalement photographe depuis ses 11 ans, attiré par la nature, les ruines, les étangs, bref son imaginaire fonctionne bien. Ce photographe sarthois, vivant à Rennes, fait ses débuts dans le milieu de la musique et des pochettes de disques (80/90). Dernièrement une de ses photos portrait de musicien faisait la Une de Libération en pleine page ! Il ne peut vivre et travailler sans lier ses deux univers la photo et le son. Quand il n’est pas dans les coulisses d’une scène, il drague la créativité avec ses appareils… «Tout en restant dans un format Rock». «Terres Neuves» est constituée de Polaroids couleurs, un photo-livre en deux volumes, des textes plus un CD audio. Une bien jolie vision esthétique en noir et blanc très contrasté et parfois… en couleurs.

Un de nos derniers coups de cœur «19è Siècle»

Surtout pas de nostalgie dans cet accrochage à l’extérieur d’un bâtiment lui aussi 19è «Le Marché Couvert».

Chronique photographique. Une très bonne idée d’avoir fouillé dans la mémoire de Vendôme côté industrie 1900/1956.

Tout d’abord d’excellents clichés de l’époque, hommage aux savoir-faire des anciens photographes.

Métier du cuir, de l’imprimerie, et de la laiterie. Souvenons nous du fromage Bonbel… Le Loir était alors synonyme d’énergie hydraulique d’où les créations de petites industries sur ses rives.

Les Promenades Photographiques,

jusqu’au 3 septembre 2017<. Entrée libre.

www.promenadesphotographiques.com

Photos : Marc Broussard

Catherine Taralon