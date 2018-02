La femme cubaine de nouveau à l’honneur

Pour la quatrième année consécutive, du 8 au 10 mars, un hommage sera rendu à la femme cubaine dans le cadre d’une initiative de l’association COOPàCUBA. Laquelle célèbrera par la même occasion la Journée internationale de la femme.

Une exposition de 40 photos très récentes de Jacques Burlaud (portraits de femmes et scènes de la vie quotidienne) sera présentée pendant trois jours à la Chapelle Saint-Jacques de Vendôme qui accueillera en clôture un Hommage à la grande poétesse cubaine Nancy Morejón, où se croiseront en divers échos la poésie, la musique et la création plastique.

«Poésies de Cuba : rencontre autour de Nancy Morejón »

Spectacle animé par la conteuse cubaine Mercedes Alfonso accompagnée du guitariste guadeloupéen Serge Tamas, l’un et l’autre s’étant déjà produits à Vendôme dans le cadre d’initiatives antérieures menées par l’association organisatrice, soit en duo, soit en solo ou dans des configurations différentes. Les artistes plasticiens Philippe Berthommier et Michel Saint-Lambert ont décidé de s’associer à l’hommage qui sera rendu à la poétesse dans le cadre de l’opération FEMME A CUBA 2018, organisée par l’association COOPàCUBA.

Cette rencontre autour de Nancy Morejón et son œuvre sera introduite par Mme Sandra Hernandez, enseignante à l’université de Lyon 2.

Nancy Morejón, née en 1944 à La Havane, est poétesse, essayiste, critique littéraire, traductrice de poésie française et francophone. Elle a reçu le Prix national de Littérature en 2002, ainsi que de nombreux prix littéraires pour son œuvre poétique et ses essais critiques. Depuis les années soixante, elle a publié un grand nombre de recueils de poèmes.

Après avoir exercé les fonctions de présidente de l’Académie cubaine de la langue et de l’Union des écrivains et des artistes de Cuba (UNEAC) et dirigé la revue internationale Anales del Caribe, elle est principalement investie au Centre d’études de la Caraïbe à la Casa de las Americas de La Havane et est membre permanent du jury du prix littéraire Carbet (créé par Édouard Glissant, Martinique). Son parcours d’intellectuelle cubaine engagée et son œuvre font l’objet de plusieurs documentaires réalisés à Cuba et diffusés aux États-Unis.

Horaires et infos pratiques :

Exposition à la Chapelle Saint-Jacques à Vendôme (rue du Change, face à la Poste)

ouverte les jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 de 15h à 19h et le vendredi 9 de 10h à 12h.

Hommage à Nancy Morejón : samedi 10 mars à 18h – Durée : 1h env.

Entrée libre et gratuite – participation aux frais d’organisation à l’appréciation de chacun.

La coopération avec Cuba franchit une nouvelle étape

Initiée voilà six ans via le projet «Avec les petites mamans de Trinidad», la démarche de coopération avec Cuba menée en Loir-et-Cher par l’association COOPàCUBA a franchi ces derniers jours un nouveau palier.

Lors de sa visite à la province de Sancti Spiritus, le président de l’association, Jacques Burlaud, a pu conclure le programme de donation construit avec les autorités de la province et la direction de la Santé publique au bénéfice du foyer d’accueil maternel provincial de la capitale régionale.

Après une première donation en juin 2017, cette seconde étape aura permis de boucler en une année un programme initialement prévu sur deux ans. Les améliorations qui peuvent être apportées au confort des futures mamans ou des enfants malades, ainsi que de leurs proches et des travailleurs des institutions de santé, ont toujours été pour l’association et son président «une priorité à laquelle il convient de donner une réponse le plus rapidement possible, dans la mesure, bien évidemment, des ressources disponibles».

Jusqu’à présent, l’association a réussi à répondre aux demandes formulées par ses interlocuteurs cubains et à finaliser les projets grâce aux contributions reçues de la part des collectivités territoriales, aux dons personnels et aux recettes propres issues des activités proposées en Vendômois – «Journées cubaines» d’octobre, exposition-vente «Arte Cubano» en décembre et «Femme à Cuba» en mars.

Comme cela a quasiment toujours été le cas, la contribution porterait principalement sur l’amélioration des conditions de confort des pensionnaires. La priorité première, définie conjointement par la direction de l’établissement et la direction provinciale de la Santé publique, portera sur l’acquisition de machines à laver de grande capacité pour cet établissement qui doit gérer au quotidien 160 kilos de linge et ne dispose pour cela que de trois machines à laver actuellement en panne ! Un frigo dédié à la conservation des médicaments et un programme d’équipement en ventilateurs muraux pourraient compléter le projet sur lequel les membres du conseil d’administration seront appelés à se prononcer très prochainement.

COOPàCUBA – 02 54 73 25 73 – coopacuba@gmail.com

Le Petit Vendômois