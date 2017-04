Editeur cherche passionnés d’histoire locale

Les éditions Patrimoine et Média préparent pour leur collection «châteaux, manoirs et logis» un ouvrage sur les demeures du Loir-et-Cher.

Une belle collection qui a déjà donné lieu à la publication de sept ouvrages et qui a reçu le prix spécial du jury de la «Demeure historique», association des monuments historiques privés et la médaille d’honneur de l’association des «Vieilles maisons françaises».

L’ouvrage, consacré aux demeures du département, sera le fruit d’un recensement plutôt exhaustif de tous les lieux exceptionnels du Loir-et-Cher et plus particulièrement du Vendômois. Ainsi, châteaux et logis du XIXe siècle, sans origine noble antérieure, seront également répertoriés. Mais ne se sont pas recensés les édifices religieux, ni les maisons de ville. Ce livre présentera l’ensemble des sites, accompagné d’une notice historique et descriptive, avec si possible recours aux documents d’archives originaux, actes notariés, états des lieux, plans cadastraux. Des reportages photographiques, comprenant une importante couverture aérienne, complèteront le livre.

«L’expérience nous a appris à connaitre les réticences et aspirations légitimes des propriétaires mais nous nous engageons à ne mentionner à aucun moment la situation géographique précise des propriétés et ne pas citer le nom des propriétaires actuels», précise Yvan de Verneuil, photographe et responsable du projet pour le Loir-et-Cher.

Si vous avez connaissance d’éléments historiques inédits ou peu connus, avec ses sources, et si vous souhaitez rédiger et/ou participer à la rédaction de la notice en collaboration avec les propriétaires des demeures, vous pouvez rejoindre bénévolement ce projet.

Contact : Yvan de Verneuil,

Les Vanneries, 45130 Epieds –en-Beauce

Tél. : 06 82 90 29 16 ou yvan.de.verneuil@free.fr

Alexandre Fleury