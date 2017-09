Le Maréchal de Rochambeau à l’honneur

Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur, comte de Rochambeau, est né le 1er juillet 1727 à Vendôme, et s’est éteint en 1807, à Thoré-la-Rochette. Général de la Révolution française, il terminera sa carrière en tant que Maréchal de France. Et c’est depuis plus d’un siècle, place Saint-Martin, que sa statue pointe son doigt sur un lointain horizon… Inaugurée en juin 1900, disparue en 1942, réapparue en 1974, elle a fait l’objet d’une première restauration en 2005.

Depuis, le temps a continué à faire son œuvre et les intempéries notamment n’ont eu de cesse de détériorer le monument, aujourd’hui fortement dégradé. Une restauration complète s’imposait. Un projet que la famille, appuyée par l’association des Amis de Rochambeau et l’aide de grandes institutions françaises, de donateurs privés français et américains, a souhaité engager en 2016. Le 9 septembre, le «nouveau» monument funéraire sera inauguré à 15 heures au cimetière de Thoré-la-Rochette.

Le résultat de la restauration est spectaculaire, et ce grâce à Pascal Romano, dirigeant de l’entreprise La Beauceronne (Oucques-la Nouvelle), spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Le monument a retrouvé toute sa beauté d’origine avec des inscriptions et des symboles entièrement gravés à la main, lettre par lettre, élément par élément, sur les nouvelles plaques de marbre de la partie haute. Un travail réalisé par Jean-Daniel Bellamy, l’un des derniers graveurs lapidaires, s’inspirant du modèle de la plaque d’origine, datant de 1807, et conservée dans les réserves du Musée de Vendôme. Tous les éléments décoratifs du monument ont été nettoyés et restaurés.

Une sculpture au Mémorial Rochambeau-Washington

C’est Jean-Pierre Renard, sculpteur contemporain réputé et enfant du Vendômois, qui a conçu et réalisé une sculpture, en hommage à l’alliance franco-américaine incarnée par la victoire de Rochambeau. Une alliance ancrée dans le sang et la peine des soldats français envoyés soutenir la Révolution américaine en 1781 et des soldats américains venus aider la France en 1917 et 1944. Elle rappelle que Rochambeau est un des «pères fondateurs» des Etats-Unis d’Amérique pour avoir participé à la victoire aux côtés de Washington.

Outre l’inauguration prévue au cimetière de Thoré-la-Rochette, le 9 septembre, la sculpture acquise par l’association Les Amis de Rochambeau sera mise en place ce même jour, à 16 heures, au Mémorial Rochambeau-Washington, créé par le Département, présidé alors par Maurice Leroy. Le site, inauguré en juillet 2014, jouxte le giratoire de Varennes entre les RD917 et RD957, un lieu d’arrêt et de repos visible de la route entre Le Mans et Blois, aux portes de Vendôme. C’est aussi un point d’information pour les touristes sur les traces de Rochambeau.

Le Département a accepté cette année d’améliorer la présentation du mémorial, et l’association offre au Conseil départemental, la sculpture de Jean-Pierre Renard ainsi que sa mise en place sur un socle de ciment gris réalisé par l’entreprise Lhuillier de Lunay.

Un bel exemple de la coopération entre collectivités publiques et associations culturelles.

Gérard Ermisse

Président de l’association Des Amis de Rochambeau

Samedi 9 septembre : inauguration de la restauration du mausolée du Maréchal de Rochambeau, cimetière de Thoré-la-Rochette, à 15h.

Inauguration de la sculpture de Jean-Pierre Renard «Alliance pour la liberté» au Mémorial «Rochambeau-Washington», rond-point de Varennes, sur la route du Mans à Blois, à 16h.

Le Petit Vendômois