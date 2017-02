Marie-Amélie Le Fur, fan d’Olympe : deux femmes de caractère !

Invitée aux vœux du Conseil départemental, la matrice de la «vraie» statue d’Olympe de Gouges, installée, elle, et ce définitivement, à l’Assemblée nationale, signée par les sculpteurs Jeanne Spehar et Fabrice Gloux, de Fortan, a permis à bon nombre des quelque 800 invités du président Maurice Leroy, et de son team départemental, d’avoir une idée du travail des deux artistes de Loir-et-Cher.

*Marie-Amélie Le Fur, la super-médaillée olympique de Rio en handisports, a apprécié l’œuvre et a longuement discuté avec Fabrice Gloux. Sûrement séduite par son histoire et ce prénom d’Olympe qui fut, en son temps, la première championne des droits des femme. Marie-Amélie a apprécié qu’il y ait bon nombre de domaines dans lesquels les femmes savaient se battre et entrer dans l’Histoire, au fil des siècles. Hier comme aujourd’hui.

