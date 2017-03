Chambord retrouve ses jardins à la française du XVIIIe siècle

Dès le 20 mars 2017, après sept mois de travaux, les visiteurs (re)découvriront le plaisir de la flânerie et de la contemplation au cœur des jardins à la française du château.

Imaginés sous Louis XIV, avec un dessin réalisé en 1734, ces jardins ont existé pendant plus de deux siècles avant de disparaître progressivement dans l’entre-deux guerres.

Ils occuperont six hectares et demi au pied de la façade nord du château.

Cela fait plus de 20 ans que la France n’avait pas connu un projet de restitution de jardins d’une telle ampleur, avec plus de 600 arbres, 800 arbustes, 200 rosiers, 15 250 plantes délimitant les bordures, ou encore 18874 m² de pelouses. Ce chantier éclair a débuté au mois d’août 2016 et s’est achevé cinq mois plus tard pour une ouverture au public le 20 mars 2017.

Par la transition végétale entre le monument et la forêt, ces jardins redonneront à la façade d’honneur du monument toute sa majesté.

Tous renseignements (horaires, tarifs) : www.chambord.org

Le Petit Vendômois