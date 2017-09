Les Journées européennes du patrimoine : samedi 16 et dimanche 17 sept. 2017

«JEUNESSE & PATRIMOINE»

La jeunesse sera au cœur de la prochaine édition de la 34e édition des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu les 16 et 17 septembre.

Cette édition 2017 sera tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la nation et à l’histoire de l’art, ou bien encore aux métiers du patrimoine.

Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte historique et social, c’est mieux appréhender la société dans laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur lesquelles elle se construit pour les comprendre, pour les questionner, pour mieux se les approprier.

S’adresser aux jeunes générations, c’est une occasion de saluer le travail des associations et des réseaux engagés dans l’éducation artistique et culturelle, des réseaux des Villes et Pays d’art et d’histoire, des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et bien d’autres encore qui valorisent le patrimoine auprès de la jeunesse.

Ajout de dernière minute !

Les manifestations autour de Cloyes-les-3-Rivières :

Ecomusée de la Vallée de l’Aigre à la Ferté-Villeneuil : samedi et dimanche de 15h à 18h visite à 3€ au lieu de 4€.

Eglise Saint Martin à la Ferté-Villeneuil : samedi et dimanche, visite libre de 10h à 18h. Le dimanche visites commentées gratuites de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Prieuré et Chapelle Notre Dame d’Yron à Cloyes : le samedi de 15h à 16h, visite commentée par Jean-Claude Galerne.

Château de Montigny le Gannelon : le dimanche de 14h à 18h, visites commentées au tarif habituel.

Château de Villebeton à Le Mée : samedi et dimanche de 14h à 18h, visite gratuite de la Chapelle du Chanoine et parcours illustré dans le parc du château.

Eglise de Moisy : samedi et dimanche de 14h à 16h, visite commentée de l’église et de son retable.

Eglise de Boursay : samedi concert à 20h de l’Ensemble vocal Antoine Boesset « Sur la route de la paix » (8€/pers.). www.lepetitvendomois.fr

