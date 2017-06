Les visites «très animées» de la Trinité

Cet été, les visites de l’abbaye de la Trinité auront vraiment un air de vacances. Guidées par Valérie Coiffard, elles inviteront le visiteur à se «lâcher» un peu.

C’est nouveau ! Cette excursion pédagogique à la Trinité sera accompagnée cet été de la présence de Bob et Susie, les deux personnages burlesques de la Wish. De par leur attitude décalée, ils vont quelque peu aromatiser les séances, à la sauce humour et bonne humeur.

La conférencière Valérie Coiffard associera donc l’histoire (sérieuse) du site à une aventure burlesque autour de l’intrigue de la lettre volée. C’est une histoire vraie qui prend son origine au XVIIe siècle lorsque Jeanne Baptiste de Bourbon, abbesse de Fontevraud, envoie deux moines au monastère de la Trinité de Vendôme pour récupérer et détruire la lettre écrite par Geoffroy, 1er abbé de Vendôme, qui reprochait au XIIe siècle à Robert d’Arbrissel, abbé fondateur de Fontevraud, des pratiques religieuses inappropriées au sein de son abbaye.

Il faut se souvenir que Fontevraud était mixte à l’époque ! Ce manuscrit du XIIe siècle siècle, recueil d’œuvres de Geoffroy est aujourd’hui conservé à la bibliothèque de Vendôme sous la côte 193. Cette histoire sera relatée et commentée, en présence de Flavien, cinéaste de la Wish qui ne manquera pas d’enregistrer les frasques des deux compères, Bob et Susie, intégrant dans les touristes présents pour la visite ! En fin de parcours, une surprise attend le groupe.

«L’objectif de cette initiative culturelle est de renforcer l’attractivité et la notoriété du territoire, en valorisant la richesse patrimoniale de Vendôme et en développant l’offre événementielle», ont expliqué les responsables du projet, c’est-à-dire le collectif composé de la Communauté d’agglomérations, la Wish association, l’AVADE, la Régie de quartier, ces deux dernières structures ayant participé activement à l’élaboration des décors et costumes, ainsi qu’à quelques scènes de figuration (492h de travail, 10 salariés, 36h de formation par la Wish auprès de 11 personnes, 126h de figuration réalisées par 8 salariés). L’Office du Tourisme participera naturellement à la «commercialisation» de l’événement.

Budget global pour ce projet : 35 210 euros pour la Communauté d’agglomérations qui a sollicité des subventions auprès de la Région (16 236 euros ) et du Ministère de la Culture (5 951 euros ).

Le Petit Vendômois