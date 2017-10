Plaisirs d’automne à la Possonnière

Les connaisseurs le savent, il est un événement à ne pas manquer à Couture-sur-Loir ! Le dimanche 15 octobre, de 10h à 18h, venez prendre un bol d’air au manoir de la Possonnière et profiter des animations, nombreuses et toujours plébiscitées, organisées par la très dynamique Association Pierre de Ronsard.

Au programme, entre tradition et nouveautés :

– Le marché artisanal avec ses produits locaux de qualité et ses spécialités venues de régions lointaines : des perles rares à découvrir.

– La cuisson du pain et des brioches dans le four à bois du manoir. Les visiteurs pourront assister à ce spectacle toujours fascinant et faire provision de ces saveurs d’antan.

– Des démonstrations d’artisans : la marqueterie avec Patricia Prieur, la fabrication de sabots avec Sylvain Delporte.

– Un atelier d’écriture avec Emma Mercier.

– Des jeux de société ou de plein air – certains très anciens, d’autres plus familiers – proposées par la ludothèque de Savigny.

– Une nouveauté cette année : le Tir à l’arc avec une initiation proposée par « Les Archers de Varennes».

Les visiteurs pourront se restaurer sur place grâce aux camions-restaurants qui proposeront des plats régionaux variés.

Chez Ronsard, littérature et musique s’invitent à la fête dans l’après-midi. Lectures gourmandes au coin du feu dans la Cave des Pèlerins, musique dans le salon, une tisane au creux des mains, on se sent bien : l’automne peut débuter…

Renseignements : rvposso@yahoo.fr / 07 71 25 80 42

Le Petit Vendômois