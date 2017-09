Avec Résurgence, les 16 et 17 septembre

Trois ateliers de sensibilisation au patrimoine pour les jeunes et un hommage à Jean Bernadac.

Le travail de la pierre, la calligraphie et l’art du vitrail, trois spécialités des métiers liés au patrimoine dont l’association Résurgence offre la découverte aux jeunes, garçons et filles de 8 à 16 ans. Inscription préalable dès maintenant.

Parmi la trentaine d’éléments de petit et de grand patrimoine que l’association Résurgence en Vendômois a contribué à sauvegarder et restaurer depuis sa création en 1970 grâce

à ses équipes de bénévoles, trois seront cette année encore ouverts à la visite lors des Journées Européennes du Patrimoine: La Chapelle romane Saint Pierre la Mothe (XIè siècle) le plus ancien monument de Vendôme et la Maison annexe de la Chambre des Comptes des ducs de Vendôme ainsi que la magnifique Grange de la Couture (XIVè), route d’Artins

à Montoire avec une présentation de l’œuvre de Jean Bernadac, peintre-sculpteur et chantre de la vallée du Loir, co-fondateur de Résurgence.

S’ajoutera cette année l’ouverture exceptionnelle à Naveil de l’Espace vitrail Résurgence pour accueillir un des 3 ateliers de Jeunes que l’association ouvre pour illustrer le thème national «Jeunesse et Patrimoine». Outre la sensibilisation à L’ART DU VITRAIL à la Condita à Naveil, un atelier sur la découverte du TRAVAIL DE LA PIERRE se tiendra à la Chapelle Saint Pierre la Mothe à Vendôme sous la conduite du sculpteur François Gillard, et la Maison des comptes à Vendôme où étaient conservés archives et contrats des seigneurs de Vendôme, accueillera l’atelier consacré à LA CALLIGRAPHIE ET L’ENLUMINURE sous la plume experte de Mme Challet, calligraphe.

INFORMATIONS PRATIQUES

La participation aux ateliers est gratuite et réservée aux jeunes de 8 à 16 ans. Pour chacun des 3 ateliers, 2 séances d’une durée d’une heure et demie chacune se déroulent samedi et dimanche après-midi. Inscription préalable indispensable dès maintenant au moyen du site internet de l’association :

www.resurgence-vendomois.fr, en choisissant l’atelier (Pierre, Calligraphie ou Vitrail) puis le jour et l’heure

• samedi 16 septembre séance 1 de 14h30 à 16h OU séance 2 de 16h30 à18h

• dimanche 17 septembre séance1 de 14h30 à 16h OU séance 2 de 16h30 à18h)

Le nombre des places est limité à 7 jeunes par séances.

Rens.tel 06 84 99 79 73 et 06 51 11 83 44

