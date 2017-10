«En route à Cuba» : les 5èmes Journées cubaines à Vendôme

Du 11 au 14 octobre, ces quatre journées, organisées par COOPàCUBA (Comité de Loir-et-Cher de Cuba Coopération), sont destinées à faire connaître ou de permettre de retrouver Cuba et la vie des Cubain(e)s à travers divers aspects de la création culturelle: musique, cinéma, conte, danse, photographie et gastronomie.

Cinéma et assemblée générale sont toujours au programme des Journées 2017, mais l’offre culturelle s’est élargie et diversifiée et la manifestation s’étend désormais sur 4 jours, du 11 au 14 octobre, et concrétiseront également le changement d’appellation de l’association, devenue «COOPàCUBA».

PROGRAMME :

– Mercredi 11 octobre : «COSAS RICAS» une création de la Compagnie La maletacreación.

Spectacle de théâtre-conte pour enfants à partir de 5 ans, à 10h et à 14h au Centre culturel – entrée 4 €.

– Jeudi 12 octobre : «CINÉCUBA 5». 4 (2×2) séances de projection en VO sous-titrée de films cubains ou ayant trait à Cuba.

NB : Le film HABANASTATION est inédit en France (non-distribué) de même que les courts-métrages réalisés par la TV Serrana et regroupés dans la programmation HOLA MUCHACHOS

9h30 et 13h30 au Ciné-Vendôme – entrée scolaires 4 € et individuels 6 €

– Vendredi 13 octobre : SOIRÉE CINÉ & MUSIQUE

Projection du film «CUBA FELIZ», de Karim Dridi, animation musicale par le groupe ORQUESTA DE LA CALLE. 20h30 au Ciné-Vendôme – entrée adhérents et tarif réduit* 5€, individuels plein tarif 6 €.

– Samedi 14 octobre : ÉCHANGER, DÉCIDER, PARTAGER Assemblée générale –

– 9h au Foyer Clémenceau – (ouverte à tous, votes réservés aux adhérent(e)s), échange d’expériences et débat sur la réalité cubaine (entrée libre), apéro en musique offert aux participants.

– 13h repas cubain (sur inscription avant le 7 octobre), au Foyer Clémenceau. Plein tarif : 14€, tarif réduit* : 12€, enfants moins 10 ans : 8€

– Samedi 14 octobre : «SOIREE FIESTA CUBANA», musique et danse avec le groupe ORQUESTA DE LA CALLE. Six musiciens, salsa, mambo, chacha, danzón, etc. Le groupe a participé au Festival de Montoire 2017. 20h30 au Centre culturel – entrée (avec 1 petite boisson et 3 mini-tapas) : plein tarif : 12 €, tarif réduit* : 9 €

NB : une exposition de photos de Jacques Burlaud, «En routes à Cuba», sera présentée dans les divers lieux. un diaporama original bilingue sera projeté à diverses reprises.

PARTENARIATS CULTURELS, LOGISTIQUES ET FINANCIERS

L’opération « CINÉCUBA 5 » a pu se réaliser grâce aux partenariats avec les Rencontres du cinéma sud-américain de Marseille (association ASPAS) et l’Association Montpellier Cuba Solidarité qui facilite la liaison avec la TV Serrana. La structure a également bénéficié du soutien du Conseil Régional du Centre-Val de Loire, du CIAS des Territoires Vendômois, de Monsieur le Député Sergio Coronado, de l’Association France Cuba Sète et du Centre Leclerc de Vendôme.

* tarif réduit : adhérent(e)s, scolaires et étudiants, demandeurs d’emploi (sur présentation de la carte correspondante)

CONTACTS : Association COOPàCUBA : – 20, rue du Gripperay – 41100 VENDÔME

Tél : 02 54 73 25 73 – courriel : cubacoop41@orange.fr

PROCHAIN RENDEZ-VOUS A RETENIR

«ARTE CUBANO 3» : Exposition-vente d’œuvres originales d’artistes plasticiens cubains. Environ 250 œuvres (peinture, sculpture, gravure, céramique, poterie, dessin…) d’une quarantaine de créateurs cubains. Animations diverses. Entrée libre et gratuite. Chapelle Saint-Jacques / 7 – 10 décembre 2017 de 15h à 19h.

Le Petit Vendômois