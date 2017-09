Journée littéraire au château de Meslay

L’association culturelle des Amis du château de Meslay organise le dimanche 10 septembre, au château, la première édition de sa journée littéraire, en collaboration avec Patrick Tudoret, écrivain en Vendômois. Rencontre.

Pourquoi une grande journée littéraire au château de Meslay ?

Pour de multiples raisons : tout d’abord le château de Meslay symbolise l’art et l’histoire du XVIIIe siècle, et on pense tout de suite aux fameux salons littéraires animés par des femmes célèbres. Ensuite parce qu’au début du XIXe siècle, Hippolyte de la Porte fut un passionné de livres, et fut l’ami de nombreux écrivains tels que Madame de Staël, Rivarol… au point d’ailleurs de s’aménager une très grande bibliothèque où il a passé une grande partie de sa vie à lire et à écrire. Il a d’ailleurs participé à la bibliographie universelle de Michaud et été l’auteur d’une dizaine d’ouvrages que l’on peut trouver sur… Amazon !

«Le château de Meslay fête les écrivains»

Sur les pelouses et sous les arbres centenaires du parc et de la terrasse du château de Meslay, une trentaine d’auteurs parisiens et régionaux : Marieke Aucante, Pierre Branda, Béatrice Commengé, Michèle Dassas, Christian Destremau, Gertrude Dordor, Cecilia Dutter, Christophe Ferré, Max Fullenbaum, Denis Grozdanovitch, Enguerrand Guépy, Anne Hall, Laure Hillerin, Christian de la Hubaudière, Alain Jessua, Pierre Jourde, Jean-Jacques Loisel, Eric Mension-Rigau, Pierre Morali, Christel Mouchard , Jean-Baptiste Noe, Jean-Claude Ponçon, Michel Rouffet, Jacques-Henri Rousseau, Patrick Tudoret, Eric Yung, … ainsi que la romancière et présentatrice de télévision Catherine Laborde dédicaceront leurs livres et échangeront avec vous .

De nombreuses animations prévues : quizz pour les enfants, café littéraire, concours de dictée, lecture de textes par un comédien professionnel, Bertrand Saint, de textes d’ écrivains célèbres sur le thème du Vendomois, accompagnement musical, débats sur la littérature, le cinema, …

Avec la participation exceptionnelle :

– du cinéaste Alain Jessua, qui a fait l’objet d’un hommage récent à la Cinémathèque nationale à Paris, et qui évoquera sa carrière de grand réalisateur primé au Festival de Cannes et à Venise ainsi que les acteurs qu’il a dirigés (G. Depardieu, A. Delon, N. Baye, F. Ardant, J. Dutronc, J. Rochefort, …). Présentation d’extraits de ses films et Bruno de la Salle, figure emblématique et à l’origine du renouveau du conte en France qui interprétera des œuvres.

Présentation de deux expositions

– Pour entrer dans le monde et l’histoire de l’écriture: «Le roman de l’écriture».

– Et redécouvrir «La littérature des XVIIIe et XIXe siècles».

Projection du film «Si le château de Meslay m’était conté»

C’est la Maison de la presse de Vendôme qui se charge de toute l’organisation et de la logistique des commandes de livres, ce qui n’est pas une mince affaire ! 100 références, plus de mille livres en commande…

Dimanche 10 Septembre 11 h – 18 h. Château de Meslay. 41100 Meslay

Restauration sur place.

Entrée 2 € adulte / gratuit enfants – de 12 ans

Renseignements : Association culturelle des Amis du Château de Meslay

19, allée du château 41100 Meslay

amischateaudemeslay@gmail.com

Page Facebook château de Meslay

