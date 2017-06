La Nuit des églises

La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle participent aujourd’hui plus de 600 églises.

Selon Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur du projet, «cet événement répond à une double mission : d’une part permettre aux communautés chrétiennes locales, même dans les plus petits villages, de faire vivre ou de se réapproprier leur église, lieu de leur histoire et de leur enracinement ; d’autre part ouvrir leurs portes et accueillir largement tous ceux qui se présentent : artistes, visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent, etc. Lors d’une même

semaine, partout sur le territoire de notre pays, cela constitue un signe fort d’unité et de manifestation vivante de l’Église rendue visible à travers nos églises ».

Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est invité à franchir le seuil d’une église afin de découvrir sous une nouvelle lumière les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des programmes variés : des visites aux chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs, des expositions de création contemporaine et/ou d’ornements liturgiques, des lectures, des méditations…

A la Trinité, le samedi 1er juillet, de 19h à minuit

S’associant à l’opération nationale «La Nuit des églises», les paroisses catholiques de Vendôme ouvriront l’église abbatiale de la Trinité le samedi 1er juillet de 19h à minuit.

La messe dominicale sera célébrée à 19h, un apéritif dînatoire la suivra.

Puis, à partir de 20h30, diverses activités animeront cette soirée : chorales «Euphonia» et «Ô les chœurs» dirigées par Maïana Rosier ; ouverture du clocher et du cloître ; entretien sur le culte des reliques ; stand de l’ACAT, et aussi lectures de textes de Claudel, chants liturgiques, prière devant le Saint-Sacrement…..

Ces animations, gratuites, sont ouvertes à tous : visiteurs, touristes, pèlerins…

www.nuitdeseglises.fr

Le Petit Vendômois