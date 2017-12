Vendôme à l’heure africaine

L’association Vend’Afrik et Franciste vous invitent à participer à « Vendôme ville d’Afrik » qui se déroulera du 6 au 9 décembre.

Cet événement permettra de soutenir un projet au Burkina Faso: l’installation d’un cabinet de soins infirmiers et gynéco-obstétriques dans un quartier de Ouagadougou, la capitale du pays.

Au programme :

Mercredi 6 décembre, 14h30-16h30, voyage imaginaire en Afrique pour les enfants à travers quelques contes africains parfois mystérieux, amusants ou tristes,parfois troublants. Avec Ismaël, conteur professionnel, au Centre CAF de Vendôme. Gratuit.

Jeudi 7 décembre, 20h, projections à Ciné Vendôme, projection-débat, suivie d’un buffet. En présence de Talla et du réalisateur Pierre MOBECHE, du réalisateur de « SOLEILS » Olivier DELAHAYE et de son acteur principal Binda Ngazolo.

Une première partie avec le court-métrage «Talla» réalisé par Pierre Mobèche : «La caméra filme un homme, pendant 2 jours, du dimanche matin au lundi midi. Cet homme est africain. Il est atteint d’une grave maladie invalidante et évolutive. Pour pouvoir vivre, il a dû s’exiler et tout quitter. Sa maladie lui a pris son travail et ses économies. Sa «guérison lui coûte sa famille.»

Projection débat d’un long métrage «Soleils». Film franco-burkinabé co-réalisé en 2012 par Dani Kouyaté et Olivier Delahaye.

Vendredi 8 décembre, 18h30-20h, la librairie Page 10-2 invite Rachel Khan qui fera la lecture des passages de différents chapitres de son premier roman «Les grandes et les petites choses» aux éditions Anne Carrière. Elle sera accompagnée de Kuku musicien mixant les musiques nigérianes et américaines et de textes forts qui défendent les causes qui lui sont chères. Une intervention avec Rachel Khan est aussi prévue dans un collège et/ou lycée de Vendôme. Gratuit. A la bibliothèque parc Ronsard.

Samedi 9 décembre, 14h30-16h30, stage de danse africaine, avec Timothé Mohamed. Salle de l’USV. Les danses en Afrique sont multiples. Chaque pays s’appuie sur une gestuelle, une rythmique différente, pour exprimer des choses aussi essentielles que le sens de la vie. La danse est un élément essentiel du patrimoine culturel Africain.

Tarifs : 25€ non adhérent à l’association Vend’Afrik, 20€ adhérent, 10€ enfant moins 15 ans.

Tous rens. résa. vendafrik@gmail.com, Sébastien Martineau, 06 63 26 53 27 /

Association Franciste, Kévin Denis, 06 26 27 55 09, salut@franciste.fr, www.franciste.fr

