Dans les Collines du Perche, le territoire avance !

La Communauté de communes des collines du Perche (CCCP) et le cabinet Elvia, qui pilote le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), ont présenté au public la phase du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD).

Un enjeu d’importance puisqu’il engage tous les habitants de la Communauté de communes pour les 15 ans à venir.

Quatre axes principaux se dégagent des débats des différents ateliers :

Axe n° 1 : D’abord il faut conforter le territoire dans son développement industriel, économique, touristique et agricole.

Axe n° 2 consiste à maîtriser l’urbanisation, et le cadre de vie en se servant des richesses patrimoniales du territoire.

Axe n° 3 se positionne pour appliquer une gestion durable des ressources plus en adéquation avec la nature en surveillant l’exposition des populations aux risques et pollutions. La continuité écologique des cours d’eau et la préservation des milieux naturels, doivent être sauvegardées et développées.

Enfin l’axe n° 4 insiste sur le maillage des mobilités, des équipements, des commerces et des services de proximité, indispensable à une population vieillissante. Donc développer et faciliter les modes de transport tant publics que scolaires, des stationnements et des airs de covoiturage. Il faut une couverture numérique importante satisfaisante pour les nouveaux métiers. Mettre à disposition un réseau de services et d’équipements social, culturel, médical complet et qualitatif.

L’avenir commence maintenant. Jusqu’au début 2018, dans chaque commune, les élus restent à l’écoute des remarques et des projets des habitants et des acteurs économiques pour finaliser cette partie du projet. Ensuite, lorsqu’il sera prêt, il sera soumis à l’enquête publique mi-2018. Le choix de l’avenir passe par une décision politique qui doit s’adapter au territoire de par la volonté des élus et de l’ensemble de la population.

Gabriel Turpin

Le Petit Vendômois