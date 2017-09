Forum des 50 ans et plus

Un réseau d’acteurs économiques axé sur la filière «silver économie» et monté en association depuis la fin 2016, SEVe (Seniors économie en Vendômois) lance son deuxième Forum, le samedi 7 octobre, à destination des 50 ans et de leurs aidants. Une trentaine de partenaires aux compétences complémentaires seront présents et un riche programme de conférences animera cette journée au marché couvert de Vendôme.

Animée par la communauté d’agglomération Territoires vendômois, l’association SEVe propose des produits et services au plus de 50 ans grâce notamment à une trentaine d’acteurs locaux économiques. «Cette journée est créée sous forme de forum et non de salon car il n’y a pas de connotation commerciale. Nous désirons nous faire connaitre et impliquer les seniors et leur famille à travers des conférences qui sont organisées tout au long de la journée. Conseiller et orienter sur ce qui existe aujourd’hui, répondre en somme à la question, que peut-on faire dans notre Vendômois pour le tiers de la population qui a 60 ans et plus», commente Benoît Hut, président de la SEVe. Finalement, faire de ce vieillissement de la population, une force plutôt qu’une faiblesse. En effet, sur l’arrondissement de Vendôme, cette filière représente déjà plus de 1000 emplois. En la structurant, les partenaires institutionnels que sont Territoires vendômois, le Conseil départemental de Loir-et-Cher et la Région Centre-Val de Loire s’associent à l’ensemble des professionnels qui participent au développement des produits et services destiné au plus de 50 ans.

Depuis le début de cette année, la SEVe a mis en place, notamment avec BD Formation, différents programmes pour son plan d’actions afin de mieux structurer la filière en Vendômois. «Six groupes de travail ont été définis pour retrouver de nouveaux partenaires, pour définir des pistes d’actions sur les besoins des seniors, pour l’organisation d’événements comme le forum d’octobre, pour construire des projets innovants entre les membres ou pour les besoins en compétences au sein des membres de l’association», poursuit le président. Suite au premier forum, en novembre dernier, un groupe, le Comité d’usagers seniors, a également été constitué avec douze membres issus du Vendômois, lesquels proposeront des idées, testeront de nouveaux services et rechercheront aussi de nouveaux besoins et donc de nouveaux partenaires.

«Définir qui est senior et qui ne l’est pas, c’est très compliqué aujourd’hui. Dorénavant, il n’y a pas que le 3e âge, il se rajoute un 4e, voire un 5e âge. L’espérance de vie fait que souvent on tombe nous-mêmes à la retraite avec des parents encore vivants», constate Benoît Hut. «Le forum est organisé autant pour les aidés que pour les aidants, chacun de nous est concerné. Est-ce que la baignoire est idéale pour ma mère agée? Dois-je laisser maman chez elle ou l’installer en maison de retraite ?», poursuit-il. Bien vieillir, c’est également se poser les bonnes questions et surtout avoir les réponses adéquates. Le forum y répond.

Samedi 7 octobre –

marché couvert de Vendôme – 10h/17h30

Renseignement et contact :

contact@seve41.fr –

06 69 92 65 84 – Hôtel de Ville et de Communauté/

Parc Ronsard/41106 Vendôme cedex.

Animations et conférences du forum des 50 ans et plus !

ANIMATIONS

tout au long de la journée :

Présentation de services de télé-assistance et de domotique par Présence Verte Touraine et Dom @ dom 41 ;

par Présence Verte Touraine et Dom @ dom 41 ; Animations sportives adaptées par la Fédération éducation physique et gymnastique volontaire : équilibre et prévention des chutes, stimulation de la mémoire, « un jour, un exercice »;

par la Fédération éducation physique et gymnastique volontaire : équilibre et prévention des chutes, stimulation de la mémoire, « un jour, un exercice »; Présentation du projet PAAL (Parcours adapté actif et ludique) par la Société Trialog : formation et accompagnement de séniors à l’utilisation d’outils numériques mobiles et démonstrations d’applications numériques;

(Parcours adapté actif et ludique) par la Société Trialog : formation et accompagnement de séniors à l’utilisation d’outils numériques mobiles et démonstrations d’applications numériques; Démonstrations d’auto-massage des pieds et des mains par un membre du Comité d’usagers seniors ;

par un membre du Comité d’usagers seniors ; Soins détente, manucure, conseil en images par l’association Parenthèse.

CONFERENCES

Entre 10h30 et 17h30 (horaires précisés dans la prochaine édition du Petit Vendômois) :

«La sécurité à domicile», par la Gendarmerie nationale de Vendôme

«La succession, séparer le vrai du faux» par Maître David Lecompte de l’Office notarial Gayout-Lecompte-Rochereau

«Les arnaques», par la Gendarmerie nationale de Vendôme

«Vieillir sans cesser d’aimer» par le docteur Jacques Waynberg, Président de l’Institut de sexologie, consultant au centre hospitalier de Vendôme

«Etre aidé dans un projet d’adaptation de son logement», par l’ADIL Espace Info Energie du 41 (Agence départementale d’information sur le logement du Loir-et-Cher)

«La gestion du stress», par Valérie Bigot de Parenthèse et Véronique Mathieu, sophrologues

«La maladie d’Alzheimer expliquée aux aidants», par France Alzheimer.

Une animation théâtrale par Wish Association sera aussi proposée tout au long de la journée ; elle abordera des thématiques de «l’avancée en âge et de prévention» permettant aux visiteurs de s’informer sous une forme ludique et dans un esprit festif.

Alexandre Fleury